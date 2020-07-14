В результате обстрела вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера. Об этом во вторник, 14 июля, заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Карим Валиев.

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

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