Армия и оружие
ИзвестияВ Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
В результате обстрела вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера. Об этом во вторник, 14 июля, заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Карим Валиев.
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Минобороны Азербайджана заявили о гибели генерала и полковника в конфликте с Арменией
Комсомольская правда06:28
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:42, Ашберн
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