12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций.

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

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