Армия и оружие
Газета.RuПри обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении
12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Новая жена Макаревича опубликовала первое совместное фото с музыкантом
Новой супругой музыканта стала 36-летняя Эйнат Кляйн.
Слово и Дело вчера в 11:12
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия
Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва
Белогорский районный суд обязал владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова выплатить штраф 400 тысяч в рамках процесса по делу об укусе львом туристки из Кирова Ольги Соломиной.
Российская газета 07:28
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
В Балакове из-за урагана 52000 жителей осталось без электроэнергии
В результате без электроснабжения остались жители посёлка Сазанлей и жители восьми микрорайонов города.
Balakovo24.ru 09:32
Хоккей
Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» до конца сезона НХЛ
Голкипер рассматривал возможность вернуться в московский ЦСКА, чтобы не пропустить длительный срок, но команда не захотела его подписывать менее, чем на сезон.
CT news 08:19
Космос
Первые части стартового стола ракеты «Ангара» прибыли на Восточный
ИА Красная Весна 11 июля в 17:48
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Гаджеты
Внезапная революция в мире полупроводников: 2-нанометровая топология почти готова
Как пишет портал Gizmochina, это настоящий прорыв в сфере полупроводников, и он позволит TSMC первой в мире наладить производство чипов по новейшему 2-нанометровому техпроцессу.
CNews 08:00
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Технологии
В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния вчера в 02:33
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Evo-rus.com 06:17
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
Энергетика
«Газпром» сократил поставки газа в Европу в I квартале на 16%
Поставки "Газпрома" в Европу в первом квартале упали на 16%, до 52 миллиардов кубометров, при этом экспортная цена снизилась до 162 долларов за тысячу кубов, следует из презентации компании.
ПРАЙМ 09:11
Футбол
СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско
Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.
RT на русском 08:48
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53