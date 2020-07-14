Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера. Об этом во вторник, 14 июля, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Карим Валиев.
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Напряженность на границе Армении и Азербайджана. Обе стороны сообщают о потерях

ТАСС10:02

В Баку подтвердили гибель двух офицеров ВС Азербайджана в боях с Арменией

Газета.Ru10:05

Азербайджан заявил о гибели генерала и полковника после перестрелок с Арменией

Коммерсантъ05:44

Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника на границе с Арменией

РБК06:46

В Азербайджане заявили об уничтожении армянского беспилотника

РИА Новости08:43

Погиб в боях за Товуз: прощание с солдатом срочной службы - видео

Sputnik Азербайджан08:35

В Баку подтвердили смерть генерала и полковника ВС Азербайджана

Sputnik Армения05:31
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Общество

В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике.
RT на русском 12:22
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России вчера в 09:36
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Шоу-бизнес

Ивлеева подарила Элджею часы за 11 млн рублей

Анастасия не экономила на подарке для любимого и выбрала для него мужской и оригинальный презент стоимостью около 7 миллионов рублей.
Bimru.ru вчера в 12:43
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Здоровье

Патологоанатом рассказал, что видит при вскрытии умерших от COVID-19

Патологоанатомы до сих пор не понимают патогенез, то есть механизм развития новой коронавирусной инфекции, несмотря на то, что за время эпидемии сложились взгляды на причины смерти от COVID-19.
Росбалт 10:23
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
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Политика

Член бундестага написал письмо сенаторам США о «Северном потоке — 2»

Председатель комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст отправил ряду американских сенаторов письмо, касающееся санкций в отношении «Северного потока — 2».
RT на русском 11:01
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Шоу-бизнес

Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
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Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость отдыха российских звезд в Сочи и Геленджике

Звезды поделились впечатлениями об отдыхе в Сочи и Геленджике на страницах своих социальных сетей.
Территория новостей 07:42
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Политика

КПРФ отказалась каяться за передачу Крыма Украине

Российские коммунисты не пожелали каяться за передачу Украине Крыма и Севастополя после призыва спикера Государственной думы Вячеслава Володина.
News.ru 11:24
5
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
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Политика

Действующий лидер Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок

Life.ru вчера в 14:21
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Российская газета 11:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 12 июля в 00:09
10
Здоровье

Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
5
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
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Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
5
Авто

Электрический кроссовер BMW iX3 получил запас хода 460 км

Заявленный запас хода на одной подзарядке достигает 460 км. Благодаря быстрой подзарядке восполнить запас энергии на 80 % можно за 34 минуты.
3DNews 07:29
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Технологии

Вес PlayStation 5 и DualSense стал известен благодаря Amazon

CyberSport.ru 07:08
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
2
Общество

Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Общество

Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей

Комсомольская правда 11:00
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
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Космос

Борис Пивовар: РФ может и должна конкурировать на африканском рынке космических технологий

Федеральное агентство новостей выяснило, насколько серьезной может быть конкуренция России и Китая на африканском рынке космических технологий.
ФАН 12 июля в 14:49
Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
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