В результате обстрела Вооруженными силами Армении приграничного района Азербайджана погибли два высокопоставленных офицера. Об этом во вторник, 14 июля, заявил заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Карим Валиев.

В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении

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