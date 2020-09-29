Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.

С чего всё началось В Баку заявили о «полном уничтожении» полка армянской армии в Карабахе Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района. РИА Новости 03:19