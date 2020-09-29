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РИА Новости
РИА Новости

В Баку заявили о «полном уничтожении» полка армянской армии в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Баку заявили о «полном уничтожении» полка армянской армии в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе на территории Ходжавендского района.
РИА Новости03:19
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении полка

Московский Комсомолец03:57
Известия

В Азербайджане заявили о полном уничтожении полка «Мартуни» ВС Армении

Известия03:55
Рамблер

Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»

Рамблер03:20
Sputnik Армения

Ереван опроверг сообщения Баку об уничтожении мотострелкового полка в Карабахе

Sputnik Армения03:30
РИА Новости

В Баку заявили о «полном уничтожении» полка армянской армии в Карабахе

РИА Новости03:19
Sputnik Азербайджан

Азербайджанская армия уничтожила мотострелковый полк противника: убит армянский полковник

Sputnik Азербайджан03:13
News.ru

Азербайджан заявил о полном уничтожении в Карабахе полка ВС Армении

News.ru03:05

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Адвокат заявил о краже миллиона рублей у находящегося в СИЗО Быкова

Более миллиона рублей пропали со счета бизнесмена и политика Анатолия Быкова за время его нахождения в СИЗО-1 в Красноярске, заявление о краже подано в краевой главк МВД, сообщил РИА Новости адвокат Быкова Алексей Прохоров.
РИА Новости03:10
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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода коронавируса на плато

Снижение прироста новых случаев COVID-19 в России произойдет после выхода на плато в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев, 28 сентября передают РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 06:49
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
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