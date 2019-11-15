В оборудованном котловане во время утилизации прогремело в общей сложности 20 взрывов. В Балаклее в марте 2017 года произошел пожар на складе с боеприпасами 125 и 152 миллиметра, в результате чего произошла детонация. Тогда погиб один человек, были ранены еще двое.

В Балаклее снова прогремели взрывы на складах с боеприпасами

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