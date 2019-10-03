Происшествия
ТАССВ Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 15-летний подросток, который учился с девушкой в параллельных классах. На допросе подросток сообщил, что убил ее во время внезапно возникшего конфликта.
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СК: задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Балашихе
Подмосковье Сегодня03:48
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