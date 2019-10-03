Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Тело 15-летней школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.
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Убивший сверстницу подросток из благополучной семьи - омбудсмен

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Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе

РИА Новости08:16

Школьник убил одноклассницу в заброшенной военной части в Подмосковье

Комсомольская правда02:06

СК: задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Балашихе

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В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

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В Балашихе задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы

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Раскрыты обстоятельства гибели пропавшей под Москвой школьницы

РЕН ТВ02:39
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Происшествия

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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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