Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса

В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Тело 15-летней школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.
Читать в источнике
Комментировать304

Подробнее о событии

Убивший сверстницу подросток из благополучной семьи - омбудсмен

Интерфакс - Россия10:05

Омбудсмен рассказала подробности убийства школьницы в Балашихе

РИА Новости08:16

Школьник убил одноклассницу в заброшенной военной части в Подмосковье

Комсомольская правда02:06

СК: задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Балашихе

Подмосковье Сегодня03:48

В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу

ТАСС03:20

В Балашихе задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве сверстницы

Вести Подмосковья04:04

Фото школьницы, найденной мертвой в заброшенном здании под Москвой

РЕН ТВ02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика в США

VSE42.RU вчера в 21:17
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны»

В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что накануне 80-летия начала Второй мировой войны можно ждать новых антироссийских фейков.
RT на русском 13:57
Единоборства

Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы

Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика

Путин все-таки уволил главу ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Профиль 07:26
Спорт

Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Происшествия

Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов

Газета.Ru 09:58
Общество

Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз

После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.
Woman.ru 10:37
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Происшествия

СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником

Московские следователи подключились к расследованию обстоятельств группового издевательства школьников над одноклассником на юго-западе Москвы.
Российская газета 05:18
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет в непривычном для себя светлом, да еще и «живом» платье

Ранее актриса тщательно продумывала аутфиты для выхода в свет и придерживалась мрачных оттенков, соответствующих ее экранному образу.
Woman.ru 12:45
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Интернет

Instagram выпустил мессенджер Threads для общения с «лучшими друзьями»

Threads доступен в виде отдельного приложения и предназначен для общения пользователей Instagram со своими «лучшими друзьями» из соответствующего списка.
Афиша Daily 14:13
Игры

Глава Blizzard заявил, что приоритетными для компании остаются ПК-игры

Руководитель Blizzard Дж. Аллен Брэк заявил, что его компания продолжает оставаться прежде всего разработчиком игр для ПК.
REGNUM 02:33
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском 12:28
Политика

Путин заявил о невозможности сдержать Китай

Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 13:10
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 01 октября в 05:02
Политика

Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

В Псковской области десантник погиб во время прыжка с парашютом

РИА Новости 13:08
Политика

Путин ответил на вопрос о «близости к раю»

Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения

Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Гаджеты

В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Хоккей

«Металлург» обыграл «Локомотив» и прервал серию из четырех поражений

Спорт-Экспресс 12:23
Политика

Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»

Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Происшествия

Сбербанк обратился в правоохранительные органы по поводу утечки данных

Сбербанк обратился в правоохранительные органы и Роскомнадзор по поводу утечки данных 200 клиентов, сообщил журналистам представитель банка.
РИА Новости 11:18
Космос

Найден способ для космических путешествий через червоточины

Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.
Rusargument 01 октября в 20:43
Футбол

Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Политика

США вновь отказали российским дипломатам в визах

США вновь не выдали визы российским дипломатам.
Вести.Ru 13:14
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
Российская газета 08:04
Главное