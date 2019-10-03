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РИА НовостиВ Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
В подмосковной Балашихе задержали подростка, убившего девочку из параллельного класса, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Тело 15-летней школьницы нашли накануне внутри заброшенного здания.
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СК: задержан подросток, подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы в Балашихе
Подмосковье Сегодня03:48
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