с чего всё началось

В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Демонстранты скинули монумент с постамента, после чего выкатили его к заливу и выкинули в воду. Все это происходило на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости США, передает телеканал "Россия 24".

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 89

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