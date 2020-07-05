Общество
Вести.RuВ Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу
В Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу. Демонстранты скинули монумент с постамента, после чего выкатили его к заливу и выкинули в воду. Все это происходило на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости США, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
В Балтиморе, как сообщает местное издание Baltimore Sun, толпа протестующих с криками накинула веревки на статую Колумба и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду.РИА Новостивчера в 22:27
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В американском Балтиморе протестующие снесли памятник Христофору Колумбу
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Кино
Гильдия киноактеров США запретила сниматься в новом фильме Майкла Бэя
Знаменитостям, которые входят в состав Гильдии киноактеров, запретили принимать участие в съемках фильма Майкла Бэя о пандемии.
Народные новости вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
ToDay News Ufa 03:30
Политика
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
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РИА Новости 06:54
Общество
Стало известно о возможной связи убитого в Австрии россиянина с Кадыровым
Убитым в австрийском Герасдорфе россиянином мог оказаться уроженец Чечни.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Наука
Представлена формула для сравнения возраста человека и собаки
Как сообщает ToDay News Ufa, новая методика сравнения возрастов собаки и человек разработана на основе структуры метильных групп в геномах.
ToDay News Ufa 03 июля в 00:28
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Члены петербургского ПЕН-клуба выступили в защиту Прокопьевой
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, международной правозащитной неправительственной организации, которая объединяет между собой профессиональный писателей, поэтов и журналистов, опубликовали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
МР7.ру вчера в 12:10
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Авто
Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто
На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Здоровье
В Нижегородской области зафиксировано 217 новых случаев коронавируса
По данным на 5 июля в Нижегородской области подтверждено ещё 217 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
АиФ Нижний Новгород 05:08
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявлены в Севастополе за сутки
Шесть заражений коронавирусной инфекцией выявлены в Севастополе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Новый Севастополь 05:08
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
Футбол
Клопп назвал двух фаворитов этого сезона Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Нева Спорт 02:07
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Кино
Гарри Поттер появился в комиксе Marvel
В комиксах вселенной Марвел нашли всем известного героя писательницы Джоан Роулинг Гарри Поттера.
CT news 03 июля в 15:08
Происшествия
При стрельбе в ночном клубе в Южной Каролине погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в округе Гринвилл, в американском штате Южная Каролина, сообщает местный телеканал WYFF News.
РИА Новости 07:07
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК 06:55
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт вчера в 08:05
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49