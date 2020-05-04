Армия и оружие
Московский КомсомолецВ Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США
Корабли военно-морских сил США и Великобритании вошли в воды Северного Ледовитого океана. Командование 6-го флота ВМС США сообщило, что ударная группа флота проведет в водах Баренцева моря учения по отработке обеспечения безопасности на море в сложных условиях Арктики.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нервы сдают»: адмирал США рассказал, почему увольняются моряки с эсминца «Дональд Кук»
Территория новостейвчера в 13:55
В США объяснили, зачем их флот зашел в Баренцево море впервые со времен распада СССР
PortNews05 мая в 07:15
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Власти Москвы объявили о первом этапе снятия ограничительных мер
С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 09:28
Авто
Lamborghini презентовал новый Huracan EVO
Корпус нового Lamborghini Huracan EVO Spyder выполнен из алюминия и термопластичной смолы.
CarsWeek.ru 08:37
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая
Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая.
ИА Крыминформ 03:18
Общество
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщения о снятии карантина
Многие жители региона стали получать пересылаемые сообщения о поэтапном снятии ограничений в регионе с указанием конкретных дат.
Sochi.com 06:31
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Футбол
BeIn Sports: Головин вошёл в сборную сезона чемпионата Франции
Среди лучших 11 футболистов, которых выбрал бывший тренер "ПСЖ", нашлось место и для российского полузащитника Александра Головина.
Sport.ru 05 мая в 10:28
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Наука
Создан прототип реактивного двигателя, работающего на обычном воздухе
«Наши результаты показывают, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой современным реактивным двигателями на ископаемом топливе», - заявил ведущий исследователь Джау Тан.
Хайтек+ вчера в 12:38
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Здоровье
На Кубани выздоровела почти треть заразившихся коронавирусом
Врачам на Кубани удалось вылечить 523 человек, заразившихся коронавирусом, они выписаны из больниц, это 32% от общего числа заразившихся.
ТАСС 10:28
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в конце июня
Напомним, что первая подлодка-носитель глубоководного аппарата «Посейдон» - «Белгород», была спущена на воду в 2019 году.
OAnews 10:22
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Политика
Путин призвал губернаторов не спешить со снятием ограничений
Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов «не забегать вперед» со снятием ограничений по коронавирусу в своих регионах.
Политсовет вчера в 08:54
Игры
Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath
В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru 05:00
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
Происшествия
Экс-гендиректор Wikimart получил условный срок по делу о хищении
Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Коммерсантъ 05:59