Корабли военно-морских сил США и Великобритании вошли в воды Северного Ледовитого океана. Командование 6-го флота ВМС США сообщило, что ударная группа флота проведет в водах Баренцева моря учения по отработке обеспечения безопасности на море в сложных условиях Арктики.

В Баренцево море на учения прибыли корабли ВМС США

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