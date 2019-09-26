Происшествия

Газета.RuГазета.RuПочти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле

При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицинских катастроф региона. Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
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