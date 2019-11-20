ЖКХ

РБКРБКВ Барнауле 26 жилых домов остались без отопления из-за аварии

По данным Гидрометцентра России, 20 ноября в Барнауле температура воздуха составит минус 26 градусов. В январе этого года в Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.
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Вернуть отопление и горячую воду в дома Барнаула планируют вечером

Алтайская правдавчера в 23:24

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В Барнауле из-за морозов без тепла остались 23 многоквартирных дома и два детских садика

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Тысячи людей без тепла. Что известно о коммунальной аварии в Барнауле к этому часу

АМИТЕЛвчера в 23:43
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Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
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Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
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Экономика

На сессию Заксобрания вынесут налоговый законопроект мэра Ангарска

Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Налоговый законопроект мэра Ангарска Сергея Петрова обсудят 20 ноября на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Происшествия

В Мончегорске при обвале грунта на кладбище погиб рабочий

РБК вчера в 15:47
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК вчера в 05:27
Армия и оружие

Курдская милиция выпустила обращение по поводу нападений на военную полицию РФ

Речь идёт о действиях провокаторов, которые, дождавшись появления колонны российской военной полиции, забросали бронеавтомобили камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Военное обозрение 00:04
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 18 ноября в 12:41
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
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Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России проиграла команде Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
Известия вчера в 21:51
Кино

Кристиан Бэйл рассказал, почему не будет больше играть Бэтмена

Кристиан Бэйл рассказал, почему у трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене, где он сыграл главную роль, не было продолжения, сообщает Toronto Sun.
РИА Новости вчера в 06:34
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На новогодние каникулы россияне уедут в Эмираты, Вьетнам и на Кубу

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми желанными местами для проведения новогодних каникул стали такие страны как Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана и Вьетнам.
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Экономика

Число просрочек по кредитам выросло в России

В России количество должников, допустивших просрочку платежей по кредитам на срок более трех месяцев, по итогам десяти месяцев текущего года выросло на 4% и составило 10 млн человек.
REGNUM вчера в 03:26
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

News-24.ru вчера в 03:35
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«Сент-Луис» обыграл «Тампа-Бэй» и прервал серию поражений

Вести.Ru вчера в 23:13
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ProstoProSport вчера в 15:54
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 20 ноября.
RT на русском 00:11
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском вчера в 07:24
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковский Новокубанского района, по факту произошедшего проводится проверка.
RT на русском вчера в 14:50
Футбол

Ионов и Зайнутдинов забили в матчах за сборные

Один из голов красивым ударом издали забил игрок «Ростова» Алексей Ионов.
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Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

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Армия и оружие

В ДНР заявили об активизации снайперов ВСУ у Петровского

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Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
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