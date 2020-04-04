Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
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Три новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

Аргументы и Факты - Алтай03:29

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

АМИТЕЛ02:34

Новые случаи заражения коронавирусом в Барнауле на 4 апреля 2020: Выявлены три новых больных

КП - Барнаул03:10

В Алтайском крае подтвердились три новых случая заражения коронавирусом

Алтайская правда02:48

Три инфицированных коронавирусом жителя Алтайского края выявлены за минувшие сутки

Катунь 2402:35

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

РИА Новости03:20

Власти заявили о стабилизации роста цен на товары в Алтайском крае

Банкфаксвчера в 05:41
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Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 04:06
Музыка

Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал песню «Не заражённый»

Аргументы и Факты 03:52
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Ореанда-Новости 03:08
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Армия и оружие

Госдеп США решил принять Грузию и Украину в НАТО

Как следует из информации, представленной Государственным департаментом США, в ближайших перспективах союзники НАТО намерены продолжать военные учения с силами Грузии и Украины, осуществлять укрепление передового присутствия в регионе и оказывать дальнейшую поддержку суверенитету Украины и Грузии.
Avia.pro 00:22
Общество

Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле

Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Город55.ру 02:15
Общество

Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков

Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
РБК 03:19
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь вчера в 03:31
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество

В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:15
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02 апреля в 06:04
Энергетика

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 00:04
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество

В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек

В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Znak.com 03:18
Общество

Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет

Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Солидарность 02 апреля в 07:56
Общество

Учёба школьников может продлиться на лето, заявили в Минпросвещения

Министерство просвещения России заявило, что учёба школьников может продлиться на лето.
Мойка78 00:45
Религия

В РПЦ обсуждают, как в этом году праздновать Пасху

В Христорождественском соборе most.tv сообщили, что также пока будут ждать разъяснений о том, как в этом году праздновать Пасху.
Most.tv вчера в 03:37
Футбол

ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпиаде в Токио

Международная федерация футбола приняла решение увеличить ограничение по возрасту для футболистов, которые готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет.
Вести.Ru 02:45
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом

В Брянске коронавирус выявили ещё у двенадцати жителей региона.
Брянские новости 03:07
Общество

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество

В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков

В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
ЮГ Times 03:53
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Общество

Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор вчера в 14:38
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