Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

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