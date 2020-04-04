Коронавирус
РИА НовостиВ Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
Музыка
Ансамбль песни и пляски ЗВО презентовал песню «Не заражённый»
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Армия и оружие
Госдеп США решил принять Грузию и Украину в НАТО
Как следует из информации, представленной Государственным департаментом США, в ближайших перспективах союзники НАТО намерены продолжать военные учения с силами Грузии и Украины, осуществлять укрепление передового присутствия в регионе и оказывать дальнейшую поддержку суверенитету Украины и Грузии.
Общество
Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле
Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Энергетика
Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
Происшествия
В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус
"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвердился еще у трех человек
В Челябинской области коронавирус подтвержден еще у трех человек, сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямого эфира в Instagram.
Общество
Утверждены новые правила оформления больничных для людей старше 65 лет
Правительство РФ установило временные правила оформления больничных листов и выплат пособий по временной нетрудоспособности для россиян старше 65 лет.
Общество
Учёба школьников может продлиться на лето, заявили в Минпросвещения
Министерство просвещения России заявило, что учёба школьников может продлиться на лето.
Религия
В РПЦ обсуждают, как в этом году праздновать Пасху
В Христорождественском соборе most.tv сообщили, что также пока будут ждать разъяснений о том, как в этом году праздновать Пасху.
Футбол
ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпиаде в Токио
Международная федерация футбола приняла решение увеличить ограничение по возрасту для футболистов, которые готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Брянске еще 12 человек заразились коронавирусом
В Брянске коронавирус выявили ещё у двенадцати жителей региона.
Общество
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму для спецпропусков
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков, но все ранее выданные пропуска продолжают действовать до 5 апреля включительно.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.