Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
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Стало известно, где могли подхватить коронавирус новые заболевшие

Алтапресс05:01

Трех больных COVID-19 в Алтайском крае могли заразить в медучреждении

Толк04:54

Три инфицированных коронавирусом жителя Алтайского края выявлены за минувшие сутки

Катунь 2402:35

Стало известно, почему заразились коронавирусом три жителя Алтайского края

Алтайская правда05:05

Установлена причина заражения коронавирусом у трех последних жителей Алтайского края

АМИТЕЛ04:56

Три новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае

Аргументы и Факты - Алтай03:29

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: Установлена связь новых инфицированных с предыдущими зараженными

КП - Барнаул05:30
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Политика

Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Интерфакс вчера в 19:05
Политика

Путин продлил нерабочий режим до конца месяца

Владимир Путин продлил нерабочий режим до конца месяца.
BFM.ru 02 апреля в 10:02
Футбол

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Бомбардир.ру 02 апреля в 11:35
Происшествия

Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина

В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Газета.Ru 05:09
Космос

Орбиту МКС скорректируют на 900 метров

Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 02 апреля в 04:02
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека

Сайт мэра Москвы Сергея Собянина опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:53
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
Футбол

Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу

Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Свободная Пресса 02 апреля в 12:22
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 02:56
Общество

Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Пенза-Обзор вчера в 14:38
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Авто

Honda объявила о сотрудничестве с GM в производстве электромобилей

General Motors поможет Honda разработать следующие два электромобиля, которые должны появиться у дилеров в Северной Америке к 2024 году.
SpeedMe 02 апреля в 23:13
Общество

В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Новый Калининград.Ru 04:19
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru вчера в 09:12
Музыка

Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска

Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Sibnet Новости вчера в 22:59
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 03:20
Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Общество

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
News.ru 05:23
Общество

Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус

2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 04:51
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Tkgorod.ru 04:09
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Известия вчера в 05:18
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса вчера в 11:55
Экономика

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года

Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
РИА Новости 02 апреля в 12:04
Наука

У котов в Ухане обнаружили коронавирус

Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.
iReactor 05:37
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