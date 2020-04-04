Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Футбол Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Общество Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Энергетика Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Происшествия В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.

Общество Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общество Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус 2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Здоровье Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.