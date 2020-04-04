Коронавирус
РИА НовостиВ Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
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Политика
Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.
Политика
Путин продлил нерабочий режим до конца месяца
Владимир Путин продлил нерабочий режим до конца месяца.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Происшествия
Умерла прошедшая в Туле курс лечения от коронавируса 93-летняя женщина
В Туле 93-летняя жительница умерла после того, как вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства Тульской области.
Космос
Орбиту МКС скорректируют на 900 метров
Двигатели грузового корабля «Прогресс-13» помогут скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС).
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Москве за сутки заболели коронавирусом 434 человека
Сайт мэра Москвы Сергея Собянина опубликовал последние данные о ситуации с коронавирусом.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Футбол
Комментатор Уткин оскорбил Дзюбу
Известный спортивный журналист Василий Уткин в эфире своего Youtube-канала оскорбил капитана сборной России Артёма Дзюбу.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейс из Индии для вывоза россиян
Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейс из Индии для вывоза российских туристов из-за остановки международного авиасообщения, сообщает перевозчик в субботу.
Общество
Иван Белозерцев рассказал об изменениях в режим самоизоляции
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с видеообращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах, которые будут приняты на следующей нерабочей неделе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Авто
Honda объявила о сотрудничестве с GM в производстве электромобилей
General Motors поможет Honda разработать следующие два электромобиля, которые должны появиться у дилеров в Северной Америке к 2024 году.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Музыка
Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Общество
Центр «Вектор» произвел 2 млн тестов на коронавирус
2 млн тестов для диагностики коронавируса было создано Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор", сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Экономика
Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вновь стала самой богатой женщиной в России по версии Forbes.
Здоровье
Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи
Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Экономика
Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года
Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.
Наука
У котов в Ухане обнаружили коронавирус
Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
Диктатор Третьего рейха Адольф Гитлер мог отдать Берлин ради сохранения Будапешта.