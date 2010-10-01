Политика

Красная веснаКрасная веснаВ Барнауле депутаты гордумы избрали нового мэра

Новым главой администрации Барнаула депутаты городской Думы избрали Вячеслава Франка, 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Сегодня был последний этап конкурса на замещение должности мэра Барнаула — голосование депутатов городской Думы.
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В Барнауле выбрали нового мэра

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