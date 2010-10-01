Политика
Красная веснаВ Барнауле депутаты гордумы избрали нового мэра
Новым главой администрации Барнаула депутаты городской Думы избрали Вячеслава Франка, 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Сегодня был последний этап конкурса на замещение должности мэра Барнаула — голосование депутатов городской Думы.
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Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Общество
Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже
Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Кино
Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым
Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Политика
Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Элла Памфилова оценила стоимость голосования по поправкам в Конституцию. Бюджет сопоставим со стоимостью выборов президента страны.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Происшествия
В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Футбол
В Москве простились с Рейнгольдом
В Москве в манеже академии «Спартак», что в Сокольниках, состоялась церемония прощания с прославленным ветераном красно-белых Валерием Рейнгольдом, скончавшимся 11 февраля на 78-м году жизни.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.