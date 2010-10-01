Новым главой администрации Барнаула депутаты городской Думы избрали Вячеслава Франка, 14 февраля сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Сегодня был последний этап конкурса на замещение должности мэра Барнаула — голосование депутатов городской Думы.

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Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Политика Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана Сенат Конгресса США одобрил резолюцию по ограничению полномочий президента США Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.

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Политика Песков: Решения по поправкам к Конституции еще предстоит проработать Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию не принимались конкретные решения по тем или иным предложениям.

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