Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
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В Каталонии более полумиллиона человек вышли на улицы

REGNUM16:28

Более полумиллиона человек приняли участие в манифестации в центре Барселоны

ТАСС12:34

На акцию в Барселоне вышло больше полумиллиона сторонников независимости

Взгляд.ру12:46

Более полумиллиона человек участвуют в манифестации в центре Барселоны

RT на русском12:39

В Барселоне началась манифестация сторонников независимости Каталонии

Говорит Москва12:28

Массовые «марши за свободу» по всей Каталонии переросли в полумиллионную манифестацию в Барселоне

Эхо Москвы15:00

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс13:06
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