Происшествия
ИнтерфаксБолее полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
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Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Происшествия
В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек
В результате прорыва дамбы под Красноярском погибли 10 человек.
Газета.Ru 22:56
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета 20:24
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
Суть событий 03:45
Общество
Госслужащие Московской области смогут работать на дому
Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект, предусматривающий возможность для ряда государственных служащих региона исполнять рабочие обязанности дистанционно.
ТАСС вчера в 10:12
Происшествия
В Каталонии в ходе протестов пострадали 89 человек
На пятый день протестов в Каталонии пострадали 89 человек, 31 человека задержали. Об этом сообщают газета El Pais и телерадиокомпания RTVE.
РБК 20:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы
На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 02:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном
Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 06:34
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:31
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru 12:28
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Московский Комсомолец 06:36
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Общество
Илон Маск оценил российское образование
РИА Новости 16:42
Футбол
Галицкий выступил на публике впервые за долгое время
Основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнита" Сергей Галицкий выступил впервые за долгое время в Краснодаре на форуме "Дело за малым".
МонаВиста 12:57
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья 08:23
Армия и оружие
Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами
Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело 07:58
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру через два дня после родов
16 октября Анастасия Решетова и Тимати стали родителями . На свет появился их сын Ратмир.
WMJ.ru 14:30
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова решила выступать за Словению
Свободная Пресса 16 октября в 09:53
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском 07:06
Общество
В проекте реновации в Москве нашли 255-метровое здание
Жилой дом в 72 этажа с разрешенной высотой 255 м включен в проект реновации в 3-м микрорайоне Покровском-Стрешневе в Москве, пишет издание The Village со ссылкой на документы и пресс-службу Москомархитектуры.
РБК 21:18
Общество
На Украине сократилась численность населения
За первые восемь месяцев 2019 года население Украины сократилось на 177 тысяч человек.
РИА Новости 18:03
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета вчера в 14:45
Армия и оружие
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
Главной проблемой в ходе общения сторон стало нежелание Анкары идти на перемирие, однако переломным моментом оказалось требование турецкого лидера установить определенной промежуток времени режима прекращения огня, а не вводить его навсегда.
Lenta.ru 22:24
Шоу-бизнес
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу «План Б» преподнес ей шикарный букет роз
Роман Гриценко на первой встрече с Ольгой Бузовой в рамках шоу "План Б" преподнес ей шикарный букет роз Напомним, что симпатия между Романом Гриценко и Ольгой Бузовой возникла осенью 2017 года на Сейшельских островах, где находится одна из площадок реалити-шоу "Дом-2" "Остров Любви".
Вокруг ТВ вчера в 12:00
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости вчера в 06:32