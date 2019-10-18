Общество
ИнтерфаксБолее полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
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Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина, по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке «Костя Канский».
Известия 00:12
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF
Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
Происшествия
Названа предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском
Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
REGNUM 00:11
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском вчера в 07:06
Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
РБК вчера в 13:12
Футбол
Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:17
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru вчера в 18:08
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК вчера в 16:04
Политика
РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
РИА Новости 17 октября в 19:25
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд
Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
Finam.Ru вчера в 09:58
Политика
Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках импичмента
Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из палаты представителей конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 20:09
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World 17 октября в 10:20
Фигурное катание
Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Политика
Клинтон назвала кандидата в президенты США от России
ТВ Центр вчера в 13:31
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости 17 октября в 15:17
Здоровье
Отказ от бюстгальтера признали опасным
Популярный тренд на отказ от бюстгальтера назван опасным.
Lenta.ru вчера в 05:31
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
РИА Новости вчера в 18:14
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:06
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Футбол
«Не понимаю, за что назначили Тедеско. Лучше бы Тихонова». Большое интервью с Егором Титовым
Matchtv.ru поговорил с экс-капитаном и экс-тренером «Спартака» почти обо всем.
Матч ТВ вчера в 08:37
Наука
Жители Меланезии оказались потомками неандертальцев и денисовцев
Ученые проанализировали геномы современных жителей Меланезии.
МИР 24 вчера в 03:18
Финансы
Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 05:27