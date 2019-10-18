Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБолее полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии. Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.
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