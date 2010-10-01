Происшествия

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Барселоне началась манифестация сторонников независимости Каталонии

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Пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости региона. Они получили реальные сроки заключения.
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