Происшествия
Говорит МоскваВ Барселоне началась манифестация сторонников независимости Каталонии
Пострадали несколько сотен человек. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговор каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости региона. Они получили реальные сроки заключения.
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Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Политика
Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена
Проектом предусматривается, что комиссия сможет рассматривать заявления граждан Украины и Беларуси и признавать их носителями русского языка без проведения с ними собеседования.
Российская газета 06:38
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru 17 октября в 13:17
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
В Германии раскрыли грабившую грузовики белорусскую группировку
В Германии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали белорусскую организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась кражей товаров из грузовиков.
РБК 05:56
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Армия и оружие
В Германии проходят учения НАТО по сценарию ядерной войны
Партнёры Германии по НАТО проводят на территории этой страны совместные секретные учения, которые предполагают сценарий начала атомной войны.
Вести.Ru 00:14
Общество
ФБК подал в суд на Минюст за внесение в список иностранных агентов
Ранее министерство юстиции выпустило пресс-релиз, где говорится, что организация получает иностранное финансирование.
Говорит Москва вчера в 09:50
Общество
Telegram отложит запуск токенов на полгода
Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.
Интерфакс вчера в 04:04
Политика
Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit
В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России
Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 15:01
Происшествия
В Каталонии почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков
Почти 90 человек пострадали в ходе беспорядков в различных городах Каталонии в день проведения всеобщей забастовки, сообщают врачи.
РИА Новости вчера в 20:06
Армия и оружие
Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии
Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.
РИА Новости 06:07
Космос
К Земле приближается астероид диаметром до 1 км
Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.
RT на русском вчера в 21:15
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Авто
Bentley начала производство нового Flying Spur
Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 08:45
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
РИА Новости 03:59
Политика
Медведев предупредил об ответе на размещение баз НАТО у границ России
Медведев 19 октября посетит Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича.
РИА Новости 04:46
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета 03:17
Происшествия
Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая устроила недельную голодовку
Ведущий «Вечернего Урганта» поинтересовался, как будет выходить из своей голодовки актриса, и предположил, что первым делом она попробует эклер.
Телепрограмма 17 октября в 19:38
Общество
Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами
Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Кино
32 анимационных фильма претендуют на Оскар 2020
16 октября Американская киноакадемия опубликовала список проектов, которые могут быть номинированы на Оскар в этом году в категории Лучший анимационный фильм.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51