Происшествия
РИА НовостиВ Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона «Камп Ноу»
Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
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Происшествия
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
Политика
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Политика
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Здоровье
В Ульяновске доверенное лицо президента уволили с работы
Эксперты же уверены – региональные власти еще могут пожалеть об этом, дело в том, что Лебедько является доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Экономика
Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол
Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Футбол
Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020
29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ.
Шоу-бизнес
Звезда «Клона» Джованна Антонелли станцевала в душе
Со времен выхода сериала «Клон» прошло 18 лет, но его главная героиня Жади, актриса Джованна Антонелли, остается все также популярной и узнаваемой.
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Футбол
«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Кино
Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат
Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»
Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Общество
Мобильные операторы предупредили о повышении цен на ряде тарифов
В 2020 году операторы связи в России предупредили о повышении цен на услуги сотовой связи, интернет и ТВ.
Экономика
Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам
Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.