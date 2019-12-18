Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".

В Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона «Камп Ноу»

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