Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Барселоне сторонники независимости протестуют у стадиона «Камп Ноу»

Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где скоро должен начаться матч между мадридским "Реалом" и "Барселоной".
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Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне

Российская газета17:30

Сторонники независимости Каталонии протестуют возле стадиона «Камп Ноу»

News.ru13:33

СМИ: число пострадавших в ходе протеста у «Камп Ноу» в Барселоне увеличилось до 60

ТАСС17:13

Жесткие кадры от «Камп Ноу»: люди после столкновений

Спорт-Экспресс17:55

В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции

РИА Новости15:27

Более 40 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне

Эхо Москвы18:11

Перед «Камп Ноу» идет акция протеста сторонников независимости Каталонии. До класико – менее 2 часов

Sports.ru12:13
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Происшествия

В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей

Воспитатель детского сада в Биробиджане Еврейской АО, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, сообщает мэрия города в четверг.
РИА Новости 21:45
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
РИА Новости 16 декабря в 02:24
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными

Украинская делегация сорвала договоренности по обмену задержанными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками на встрече в Минске в среду, 18 декабря, сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Газета.Ru 15:23
Здоровье

В Ульяновске доверенное лицо президента уволили с работы

Эксперты же уверены – региональные власти еще могут пожалеть об этом, дело в том, что Лебедько является доверенным лицом президента России Владимира Путина.
Блокнот.ру 04:15
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Газета.Ru 19:33
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол

Французский футболист получит паспорт РФ ради Евро-2020

29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ.
Известия 18:53
Шоу-бизнес

Звезда «Клона» Джованна Антонелли станцевала в душе

Со времен выхода сериала «Клон» прошло 18 лет, но его главная героиня Жади, актриса Джованна Антонелли, остается все также популярной и узнаваемой.
RuNews24.ru 04:59
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Телепорт 18:35
Футбол

«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Sport.ru 12:00
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM 16 декабря в 16:01
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
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Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 16:32
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ 12:20
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
Общество

Погода в Москве второй раз за день побила температурный рекорд

РБК 14:00
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Компания 02:49
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Общество

Мобильные операторы предупредили о повышении цен на ряде тарифов

В 2020 году операторы связи в России предупредили о повышении цен на услуги сотовой связи, интернет и ТВ.
МонаВиста вчера в 07:14
Экономика

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят.
News.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News 12:06
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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