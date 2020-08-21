Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Шихан Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для придания охранного статуса шихану Куштау, который ранее был отдан Башкирской содовой компании на разработку. Об этом сообщил на встрече с защитниками Куштау глава Башкирии Радий Хабиров.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками горы Куштау заявил, что ей присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые.
РИА Новости08:07
Подробнее о событии
Уфа1.ру

«Как дикари»: жители Башкирии затравили экоактивистов за разговор с Хабировым

Уфа1.ру11:09
КП - Уфа

Встали, зачитали требования и ушли: встреча главы Башкирии с защитниками Куштау оказалась рекордно быстрой

КП - Уфа11:36
Телеканал UTV

Куштау не будут разрабатывать, если БСК не договорится с защитниками шихана. Гора спасена?

Телеканал UTV12:42
Башинформ

От борьбы за Куштау до национализации БСК; новая смерть от COVID-19 - неделя в Башкирии

Башинформ09:15
РИА Новости

Шихан Куштау в Башкирии получит статус особо охраняемой территории

РИА Новости08:07
Znak.com

Хабиров: шихан Куштау сделают особо охраняемой природной территорией и не отдадут БСК

Znak.com08:02
РБК

В «Гринпис» оценили ультиматум властей Башкирии по горе Куштау

РБК15:15

Собчак заработала за прошлый год 186 млн рублей

Популярная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала 185,7 миллионов рублей, следует из декларации о доходах, расходах и имуществе ее мужа, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Live2412:52
4

Команда Williams продана холдингу Dorilton Capital

В мае в Williams вынуждены были признать, что команда может быть выставлена на продажу, после чего её руководство в различных комментариях заверяло, что переговорный процесс идёт, и что инвесторы проявляют стойкий интерес.
F1news.ru05:18

Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live2409:34
17

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
138

В Сирии из-за боев между протурецкими боевиками гибнут мирные жители

Многочисленные боестолкновения происходят между отрядами протурецких боевиков в Сирии, гибнут мирные жители, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости14:32
1