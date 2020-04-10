с чего всё началось

В настоящее время 3647 человек находятся под наблюдением медиков (99 из них имеют симптомы ОРВИ). Всего на 9 апреля обследовано лабораторно в республике 13 652 человека. С 24 марта в Башкирии проводятся исследования на новый коронавирус в 8 лабораториях медицинских учреждений.

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.

Происшествия В Уфе заподозрили коронавирус у 170 врачей и пациентов больницы Уфа, 10 апреля 2020, 13:10 — REGNUM 170 результатов тестов, взятых у врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы (РКБ) в Уфе, подлежат повторной проверке и уже направлены в Роспотребнадзор для объективной оценки и подтверждения результатов.

Общество Режим самоизоляции продлен в Иркутской области Сегодня, 10 апреля, на заседании оперштаба в Иркутской области было принято решение продлить режим самоизоляции до 19 апреля включительно.

Экономика Правительство купило Сбербанк у ЦБ О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.

Происшествия СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154 Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кино Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Футбол Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50% В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.

Общество В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, за сутки в Пензенской области зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.