Коронавирус
Выбор (Салават)В Башкирии возросло количество больных коронавирусом
В настоящее время 3647 человек находятся под наблюдением медиков (99 из них имеют симптомы ОРВИ). Всего на 9 апреля обследовано лабораторно в республике 13 652 человека. С 24 марта в Башкирии проводятся исследования на новый коронавирус в 8 лабораториях медицинских учреждений.
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с чего всё началось
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на сайте республиканского правительства.Башинформ02:28
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В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
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Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
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О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Общество
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Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
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Из-за коронавируса 80 % россиян стали реже выходить на улицу
Из-за распространения коронавирусной инфекции, 80 процентов россиян стали реже выходить из дома. Это стало известно после опроса ВЦИОМ.
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Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Общество
В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
Общество
Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах
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Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Кино
Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе
Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Футбол
Профсоюз футболистов хочет сократить зарплату Неймара на 50%
В результате переговоров между Национальным союзом профессиональных футболистов Франции и Министерством экономики и финансов было достигнуто соглашение о том, чтобы порекомендовать временное сокращение зарплат профессиональным игрокам всех клубов чемпионата.
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, за сутки в Пензенской области зарегистрированы 15 новых случаев COVID-19.
Здоровье
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в Пермском крае
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
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Армия и оружие
В США рассказали о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски
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В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины
Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Общество
РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции
РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.