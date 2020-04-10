Коронавирус

Выбор (Салават)Выбор (Салават)В Башкирии возросло количество больных коронавирусом

В настоящее время 3647 человек находятся под наблюдением медиков (99 из них имеют симптомы ОРВИ). Всего на 9 апреля обследовано лабораторно в республике 13 652 человека. С 24 марта в Башкирии проводятся исследования на новый коронавирус в 8 лабораториях медицинских учреждений.
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с чего всё началось
По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается
 на сайте республиканского правительства.
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Происшествия

СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154

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Власти сообщили о работающих на пределе московских больницах

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Netflix и Apple претендуют на новый фильм Скорсезе

Представители кинорежиссера Мартина Скорсезе ведут переговоры с компанией Apple и стриминговым сервисом Netflix о показе его нового фильма "Убийцы цветочной луны"с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

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В США рассказали о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски

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РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
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