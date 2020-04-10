Коронавирус
РИА НовостиВ Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек
Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.
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По данным Управления Роспотребнадзора на 10 апреля, в Башкирии зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции (+18 к предыдущему дню), сообщается на сайте республиканского правительства.Башинформ02:28
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87 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
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Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
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Минпросвещения РФ не рассматривает досрочное завершение учебного года во всех школах России, заявил в пятницу заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции в ТАСС.
Авто
Появились первые изображения салона обновленного Lada Largus
По слухам, главной особенностью интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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В Москве поймали первого нарушившего домашний карантин водителя
Московские полицейские поймали первого нарушившего обязательный домашний карантин водителя.
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Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
На Сахалине несколько человек сбежали из-под карантина
Несколько человек сбежали из-под карантина по коронавирусу на Сахалине, сообщил в пятницу губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира на YouTube-канале правительства региона.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
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Происшествия
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Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео
Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
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Биатлон
СБР приостановил полномочия Голикова, обвинявшего Драчева в растратах
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Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей
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Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
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Общество
Испанская медсестра лишилась жилья из-за заражения коронавирусом
В Испании медсестра потеряла крышу над головой после того, как ее выселили из-за заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
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Происшествия
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Общество
WSJ: в Boeing рассматривают план увольнения 10% сотрудников
Руководство американской корпорации Boeing в условиях пандемии нового коронавируса рассматривает план, предполагающий сокращение числа сотрудников на 10%.