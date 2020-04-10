с чего всё началось

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось почти вдвое - до 40, среди заболевших есть врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на жёсткий карантин вместе с пациентами и медиками, сообщает правительство региона.

В Башкирии число заразившихся коронавирусом выросло до 40 человек

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Происшествия В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.