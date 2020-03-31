Коронавирус

СтерлеградСтерлеградВ Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров. Такие меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса.
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Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики

Башинформ01:55

В Башкирии объявлен режим полной изоляции из-за коронавируса

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Жительница Башкирии заразилась коронавирусом от брата

ProUfu.ru02:39

Появились данные о новых заболевших коронавирусом жителях Башкирии

UfacityNews.ru04:00

В Башкирии официально ввели режим полной самоизоляции – Власти рассказали, при каких условиях жителям можно будет выходить из дома

UfaTime.ru02:02

В Башкирии ввели режим полной самоизоляции

Уфа1.ру02:00

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

РИА Новости02:23
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru вчера в 00:04
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Известия 06:29
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение

Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
REGNUM 06:06
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Lenta.ru 05:06
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Политика

Лукашенко не собирается переносить президентские выборы 2020 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит оснований для переноса выборов главы государства, намеченных на 2020 год.
РИА Новости 05:21
Общество

В Удмуртии ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
АиФ Удмуртия 05:53
Общество

Суд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре

Мосгорсуд во вторник признал законным передачу органам опеки девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 05:53
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции

В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
АТВмедиа 06:00
Общество

В Минтруде объяснили правила оформления неоплачиваемого отпуска

Ранее СМИ сообщили о том, что в преддверии объявленной президентом выходной недели часть российских работодателей потребовали от работников написать либо заявление на увольнение по собственному желанию, либо на отпуск без сохранения заработной платы.
Мир новостей 05:54
Происшествия

В Пензе умер больной с коронавирусом

ФедералПресс 06:07
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные

Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Рамблер вчера в 13:11
Здоровье

С начала марта более тысячи саратовцев заболели пневмонией

На продолжающемся в министерстве здравоохранения Саратовской области ежедневном брифинге замминистра Станислав Шувалов начал отвечать на вопросы журналистов.
Взгляд-инфо 05:38
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Происшествия

В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира.
Lenta.ru 06:02
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

Петербургские ретейлеры проигнорировали распоряжение властей

Как считают эксперты, проигнорировать распоряжение властей ретейлеры смогли благодаря противоречиям в законах.
РБК Санкт-Петербург 03:08
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
Go64.ru 01:59
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