31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров. Такие меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса.

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

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