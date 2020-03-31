Коронавирус

СтерлеградСтерлеградВ Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров. Такие меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса.
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Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики

Башинформ01:55

В Башкирии объявлен режим полной изоляции из-за коронавируса

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«Что значит режим полной самоизоляции?»: отвечаем на частые вопросы жителей Башкирии

Bash.News04:46

Появились данные о новых заболевших коронавирусом жителях Башкирии

UfacityNews.ru04:00

Жительница Башкирии заразилась коронавирусом от брата

ProUfu.ru02:39

Одну из сестер с коронавирусом выписывают из больницы в Башкирии

Уфа1.ру04:35

В Башкирии официально ввели режим полной самоизоляции – Власти рассказали, при каких условиях жителям можно будет выходить из дома

UfaTime.ru02:02
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Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома

В Татарстане готовится к запуску сервис, позволяющий получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
БИЗНЕС Online 03:42
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Вести.Ru 03:44
Футбол

«Я испугался, когда у меня закончился воздух в легких». Вратарь «Астон Виллы» рассказал о симптомах коронавируса

Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна утверждает, что у него были симптомы коронавируса.
Матч ТВ 04:26
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Футбол

«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить»

Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале», перспективах Смолова и Кокорина, игре «Спартака» и потенциальном чемпионстве «Зенита» «Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми».
Спорт-Экспресс 03:15
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Кино

Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год

Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
Киноафиша России 03:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Общество

Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин

Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Газета.Ru 03:40
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Здоровье

Американские ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Ученые из США опровергли миф, который гласит о том, что больные ОРВИ меньше заражаются COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 03:25
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Экономика

Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Известия вчера в 10:27
Общество

Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Ореанда-Новости 03:43
Общество

Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве

РИАМО вчера в 15:21
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Второй случай передачи коронавирусной инфекцией выявлен на территории Крыма, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.
Городовой 04:02
Общество

ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику

По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты.
Российская газета 02:43
Экономика

«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Rambler News Service 28 марта в 13:49
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости вчера в 09:59
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