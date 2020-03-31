Коронавирус
СтерлеградВ Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции
31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров. Такие меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса.
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Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Татарстане готовят сервис для получения пропуска на выход из дома
В Татарстане готовится к запуску сервис, позволяющий получить разрешение на выход из дома во время режима самоизоляции.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт
С 1 апреля по 30 июня жители Москвы будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
Футбол
«Я испугался, когда у меня закончился воздух в легких». Вратарь «Астон Виллы» рассказал о симптомах коронавируса
Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна утверждает, что у него были симптомы коронавируса.
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Футбол
«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить»
Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале», перспективах Смолова и Кокорина, игре «Спартака» и потенциальном чемпионстве «Зенита» «Неделю назад парки в Англии тоже были забиты людьми».
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кино
Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год
Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом
Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Общество
Умер 95-летний автор «Покровских ворот» Леонид Зорин
Леонид Зорин отпраздновал 95-летие в 2019 году.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Здоровье
Американские ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Ученые из США опровергли миф, который гласит о том, что больные ОРВИ меньше заражаются COVID-19.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Экономика
Комитет Совфеда поддержал проект о трате средств на борьбу с пандемией
Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 30 марта рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект, разрешающий тратить средства на борьбу с пандемией, не внося изменений в бюджет.
Общество
Госдума в первом чтении приняла проект о повышении больничного до МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о повышении больничных до уровня МРОТ.
Общество
Еще 4 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
В Крыму зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Второй случай передачи коронавирусной инфекцией выявлен на территории Крыма, сообщил на ежедневном совещании штаба по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.
Общество
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику
По словам специалиста, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты.
Экономика
«Роснефть» продаёт все активы в Венесуэле
По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции «Роснефти» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Новосибирской области введен режим самоизоляции
Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года
Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.