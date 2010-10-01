В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов

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