Общество

БашинформБашинформВ Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов

В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия

Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию

REGNUM вчера в 08:31
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv вчера в 09:25
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 23 марта в 03:58
Происшествия

В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз

Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
ИркСиб вчера в 22:13
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня вчера в 02:14
Политика

Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае

Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 23 марта в 06:18
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Слово и Дело вчера в 04:34
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию

РБК 23 марта в 11:07
Игры

Начался тест игры Predator: Hunting Grounds

В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Faktom вчера в 14:33
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Авто

Toyota останавливает производство из-за низкого спроса

В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 02:01
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Общество

В ВОЗ оценили развитие пандемии коронавируса

Газета.Ru 23 марта в 14:44
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Армия и оружие

В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус

«В Вооружённых силах России проведено 3 тыс. 214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — приводит сообщение газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
RT на русском вчера в 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Викторович Назаров
Российский хоккеист
Российский хоккеист и тренер. Первый русский тафгай в НХЛ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное