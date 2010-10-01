Общество
БашинформВ Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов
В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.
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Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Происшествия
Совладелец кемеровской «Зимней вишни» экстрадирован в Россию
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Культура
Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Происшествия
В Заларинском районе столкнулись внедорожник и молоковоз
Утром в среду, 25 марта, в полицию Заларинского района Иркутской области поступило сообщение о ДТП, в котором столкнулись грузовик, перевозящий молоко, и «Тойота Ланд Крузер».
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Политика
Россия призвала страны Европы не проводить военные учения в мае
Москва, 23 марта 2020, 13:18 — REGNUM Российская сторона попросила страны Европы не участвовать в военных учениях в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом
Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолет Шойгу в Сирию
Игры
Начался тест игры Predator: Hunting Grounds
В ходе тестирования игры, которое намечено на 24-27 марта, владельцы ПК (Epic Store) и PS4 смогут испытать лишь ограниченные возможности персонажей, но и этого вполне хватит, чтобы составить мнение о Predator: Hunting Grounds.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Авто
Toyota останавливает производство из-за низкого спроса
В связи с падением спроса на машины бренда производство будет ограничено 36 тыс. автомобилей.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
В ВОЗ оценили развитие пандемии коронавируса
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Армия и оружие
В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус
«В Вооружённых силах России проведено 3 тыс. 214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — приводит сообщение газета Вооружённых сил России «Красная звезда».