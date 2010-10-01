Общество
БашинформВ Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов
В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.
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Армия и оружие
В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение
25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Энергетика
Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам
В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Происшествия
В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей
Изначально, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован в Бруклине, 18 марта.
Общество
Врачи проконтролируют подготовку к параду Победы
Стало известно, как усилят меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Общество
Вирусолог объяснил, почему в России мало зараженных коронавирусом
В программе «Крутая история» с Татьяной Митковой Михаил Щелканов рассказал, что система обеспечения биологической безопасности была сформирована еще в бывшем СССР.
Наука
Коронавирус может вызывать потерю запаха и вкуса
Специалисты из Южной Кореи, Китая и Италии сообщили, что потеря обоняния и вкуса может быть симптомом COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.
Футбол
Орлов заявил, что клуб из Испании хочет заполучить Кокорина
Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие.
Политика
Жириновский объяснил успехи России в борьбе с коронавирусом
Жириновский подчеркнул, что жесткие правила карантина – это наилучший способ избежать распространения вируса, это показывает весь мировой опыт, пишет «Вечерняя Москва».
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Недвижимость
Петербургские строительные компании подняли цены на квартиры на 5-7%
Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Петербурге некоторые строительные компании в марте повысили цены на квартиры на 5-7%.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Политика
ООН призвала G20 отменить санкции из-за коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш отправил письма лидерам Большой двадцатки с просьбой снять санкции между странами, чтобы сплотиться в общей борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.
Общество
В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
Финансы
Банк России установил курс доллара выше 80 рублей
Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.