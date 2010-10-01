В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов

Происшествия На Камчатке произошло землетрясение 25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Политика Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом «Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Энергетика Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.

Общество Врачи проконтролируют подготовку к параду Победы Стало известно, как усилят меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

Общество Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.

Общество Вирусолог объяснил, почему в России мало зараженных коронавирусом В программе «Крутая история» с Татьяной Митковой Михаил Щелканов рассказал, что система обеспечения биологической безопасности была сформирована еще в бывшем СССР.

Наука Коронавирус может вызывать потерю запаха и вкуса Специалисты из Южной Кореи, Китая и Италии сообщили, что потеря обоняния и вкуса может быть симптомом COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Политика ООН призвала G20 отменить санкции из-за коронавируса Генсек ООН Антониу Гутерреш отправил письма лидерам Большой двадцатки с просьбой снять санкции между странами, чтобы сплотиться в общей борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.