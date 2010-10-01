Общество

БашинформБашинформВ Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов

В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.
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В Башкирии дополнительно закупят ещё 450 автобусов

Башинформвчера в 08:39

Башкирия закупит 450 автобусов

ПроТуймазы02:37
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Армия и оружие

В Италию прибыл пятнадцатый российский военный самолет

РИА Новости 02:43
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
ИжевскИнфо.РУ 01:42
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Энергетика

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

В конце января 2020 году об устойчивости российской экономики к внешним шокам заявило и базирующееся в Германии европейское рейтинговое агентство Scope Ratings.
РБК 01:32
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

REGNUM 02:45
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Единоборства

Глава UFC заявил, что бой Хабиба и Фергюсона пройдет без зрителей

Изначально, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован в Бруклине, 18 марта.
Vprognoze.ru 23 марта в 22:27
Общество

Врачи проконтролируют подготовку к параду Победы

Стало известно, как усилят меры безопасности при подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 00:57
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Общество

Вирусолог объяснил, почему в России мало зараженных коронавирусом

В программе «Крутая история» с Татьяной Митковой Михаил Щелканов рассказал, что система обеспечения биологической безопасности была сформирована еще в бывшем СССР.
НТВ вчера в 17:30
Наука

Коронавирус может вызывать потерю запаха и вкуса

Специалисты из Южной Кореи, Китая и Италии сообщили, что потеря обоняния и вкуса может быть симптомом COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.
OAnews 02:43
Футбол

Орлов заявил, что клуб из Испании хочет заполучить Кокорина

Орлов убежден, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт — это только первый запрос, будут и другие.
Нева Спорт вчера в 15:04
Политика

Жириновский объяснил успехи России в борьбе с коронавирусом

Жириновский подчеркнул, что жесткие правила карантина – это наилучший способ избежать распространения вируса, это показывает весь мировой опыт, пишет «Вечерняя Москва».
RuNews24.ru 00:48
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Недвижимость

Петербургские строительные компании подняли цены на квартиры на 5-7%

Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Петербурге некоторые строительные компании в марте повысили цены на квартиры на 5-7%.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:02
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика

ООН призвала G20 отменить санкции из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерреш отправил письма лидерам Большой двадцатки с просьбой снять санкции между странами, чтобы сплотиться в общей борьбе с пандемией коронавируса, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 15:13
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
Финансы

Банк России установил курс доллара выше 80 рублей

Курс доллара 18 марта трижды превышал отметку в 80 рублей, к закрытию торгов он вырос на 7,2% к предыдущему дню, достигнув максимально допустимого уровня - 80,87 рубля за доллар.
Газета.Ru 23 марта в 13:12
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