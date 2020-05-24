В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.

с чего всё началось

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. Прокуратура республики начала проверку по этому факту, пишет «Интерфакс».

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

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