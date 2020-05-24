Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. Прокуратура республики начала проверку по этому факту, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

«Мы молились всю ночь»: в Башкирии контактировавших с COVID медсестер заперли в морге

В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.
ProUfu.ruвчера в 05:11

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В Минздраве опровергли данные о запертых в морге медсестрах

Lenta.ru15:59

Минздрав Башкирии опроверг изоляцию медсестёр в морге

News.ru16:08

Прокуратура и Минздрав Башкирии отреагировали на публикацию ProUfu о запертых в морге медсестрах

ProUfu.ru03:51

В Башкирии Минздрав организовал проверку после публикаций о запертых в морге медсестрах

ТАСС08:44

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РИА Новости08:26

В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с больным COVID-19

Znak.com06:57

Две медсестры в Башкирии утверждают, что после контакта с зараженной коронавирусом их заперли в морге

Эхо Москвы13:04
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