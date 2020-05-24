Коронавирус
BFM.ruВ Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. Прокуратура республики начала проверку по этому факту, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось
В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.ProUfu.ruвчера в 05:11
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,2 млн — ВОЗ
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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
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Захватчика отделения банка в Москве задержали
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
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BFM.ru 15:50
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Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
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«Барселона» перевела Артура в дубль
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Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая
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Болота дельты Миссисипи могут в скором времени могут уйти под воду
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Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
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В психбольнице в Северной Осетии выявили вспышку коронавируса
В Северной Осетии коронавирус выявили у восьми пациентов пяти сотрудников психиатрической больницы.
Газета.Ru 16:47
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Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
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