Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в Республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
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«Сотни миллиардов в нашу экономику»: в Башкирии появится особая экономическая зона «Алга»

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В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы

Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
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В 2019 году компания Acura показала концепт Type S, который уже тогда был заявлен, как предвестник модели TLX нового поколения.
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Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Уровень безработицы в России может вырасти в три раза.
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Где в Кузбассе за сутки обнаружили людей с коронавирусом

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Журналисты портала «Феникс» заявили, что США использует Польшу в качестве самого важного инструмента против России.
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Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
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Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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