Коронавирус

UfacityNews.ruUfacityNews.ruВ школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.
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В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Башинформ01:30

В Башкирии могут продлить школьные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

КП - Уфа01:29

Каникулы в школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить на две недели

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В школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы

UfacityNews.ru02:07

В Башкирии из-за коронавируса могут продлить весенние каникулы

Молодежная газета (Уфа)02:35

Радий Хабиров высказался о карантине в школах Башкирии из-за коронавируса

Горобзор.ру01:27

Радий Хабиров озвучил своё решение по возможному карантину в школах Башкирии и продлении весенних каникул

UfaTime.ru03:19
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Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

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Профиль вчера в 08:24
Общество

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Газета.Ru 07:20
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В России начали страховать от коронавируса

Ряд страховых компаний начали страховать на случай заражения инфекцией коронавируса.
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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

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Химики отличили выдержанный коньяк от молодого

Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
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Акинфеев в матче с «Уфой» провёл 40000-ю минуту в чемпионате России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки по минутам, проведённым в матчах чемпионата России.
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Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за $54 тысячи

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Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
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Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

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Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
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Общество

«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
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Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь

Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдет в ноябре и декабре.
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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
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Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro

Модель Mi CC9 Pro вышла осенью прошлого года. Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой.
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Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
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Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж

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В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
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Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса

Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.
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