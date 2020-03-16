Коронавирус
UfacityNews.ruВ школах Башкирии из-за коронавируса могут продлить каникулы
В школах Башкирии могут продлить весенние каникулы, которые обычно проходят с 23 по 30 марта. Об этом сегодня на оперативке заявил Радий Хабиров. Глава РБ напомнил, что Министерство просвещения РФ рекомендовало при необходимости перевести школы на дистанционное обучение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело
Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев поселился в клинике, чтобы ухаживать за Заворотнюк
Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмен проводит с супругой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Студентов вузов Удмуртии начали переводить на дистанционное обучение
Как сообщила на своей странице ВКонтакте ректор вуза Янина Чиговская-Назарова, решение принято в рамках рекомендаций Министерства науки России и в целях обеспечения безопасных условий обучения студентов.
Здоровье
В Минздраве предупредили об опасности употребления алкоголя при гриппе
Драпкина отметила, что не стоит «возлагать большие надежды» на алкоголь в борьбе с вирусными заболеваниями, поскольку он является «очень мощным иммуносупрессором» и серьезно ослабляет иммунитет.
Общество
Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
Общество
В России начали страховать от коронавируса
Ряд страховых компаний начали страховать на случай заражения инфекцией коронавируса.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Наука
Химики отличили выдержанный коньяк от молодого
Французские химики определили отличительные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года от более молодого напитка 2011 года.
Футбол
Акинфеев в матче с «Уфой» провёл 40000-ю минуту в чемпионате России
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг впечатляющей отметки по минутам, проведённым в матчах чемпионата России.
Общество
Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус
В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 миллиарда
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 году на $22,9 миллиарда до $88,2 миллиарда против $111,1 миллиарда в 2018 году.
Общество
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими, многие откликнулись на это предложение, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесен на ноябрь
Чемпионат России по биатлону 2020 года пройдет в ноябре и декабре.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Экономика
«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Гаджеты
Xiaomi прекращает продажи смартфонов Mi Note 10 Pro
Модель Mi CC9 Pro вышла осенью прошлого года. Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Экономика
Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики из-за коронавируса
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр России Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19, сообщил о мпринятых мерах по поддержке экономики России из-за коронавируса.