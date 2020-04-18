Происшествия
Российская газетаВ Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Остальных шестерых медиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 апреля в Башкортостане зарегистрировано 252 больных, 14 человек выздоровело, 8 скончались.
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Ряд граждан республики, наши коллеги, покинули РКБ имени Куватова. Да, это случилось на прошлой неделе. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Будут ограничительные мероприятия в отношении них, в том числе по решению судебных органов.
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Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
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Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM 16:18
Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru 18:12
Происшествия
Магазин на проспекте Мира загорелся поздним вечером в Южно-Сахалинске
18 апреля в 22:46 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании магазина на проспекте Мира.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
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ИА Красная Весна 16 апреля в 22:10
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Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
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Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль 02:38
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
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МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран
Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru 19:06
Религия
Патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Вести ФМ 13:15
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Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
Интерфакс 14:12
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета 17:45
Армия и оружие
Офицеры 25-й бригады ВСУ потеряли секретные документы
Офицеры потеряли в так называемой зоне «ООС» секретную документацию документы кодированной связи.
КП - Донецк 15:21
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
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Авто
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На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
Автоновости дня вчера в 15:10
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
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Политика Сегодня 19:10
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Политика
Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
ФАН 06:15
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Трамп считает, что смог сохранить хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции и политику Госдепартамента, ему удалось сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
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Nissan коммерциализирует новую технологию литиевых батарей
Преимущество нового вида литиевых ячеек заключается в большем запасе энергии на единицу объёма, упрощённой структуре, меньшей стоимости и большей безопасности.
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Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
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Кинорынок Marché Du Film пройдет онлайн
С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет постоянный деловой спутник Каннского кинофестиваля − кинорынок Marché du Film.
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Больной коронавирусом обратился к россиянам из больницы в Подмосковье
Один из пациентов инфекционки в подмосковном Реутове обратился к россиянам с просьбой оставаться дома с целью поберечь себя и медиков, работающих на износ.
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
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С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
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Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов
Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном
Едва ли кто-то ожидал, что в инстаграм-аккаунт с названием @Kurdistan_Automotive_Blog утекут фотографии кроссовера Nissan Rogue (он же Nissan X-Trail) нового поколения.
Драйв вчера в 04:26