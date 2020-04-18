Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Остальных шестерых медиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 апреля в Башкортостане зарегистрировано 252 больных, 14 человек выздоровело, 8 скончались.
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с чего всё началось
«Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке», — сообщает
 объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Телеканал 360°02:27

Подробнее о событии

Врачи и медперсонал из закрытой на карантин больницы в Уфе не дождались результатов анализов и покинули ее

Телеканал 360°02:27

РИА Новости: Сбежавшие из РКБ сотрудники оказались врачами

МедиаКорСеть06:15

В Уфе из закрытой на карантин больницы сбежали несколько врачей

РИА Новости03:31

Женщина, запертая в РКБ им. Куватова: «Я боюсь, нам скажут, карантин закончился. Мы вас выписываем»

Уфа1.ру08:36

Шестерых сотрудников, сбежавших из РКБ, принудительно положат в больницу

Башинформвчера в 12:12

Суд в Уфе по требованию Роспотребнадзора отправил под медицинское наблюдение шестерых граждан, покинувших карантинную по COVID-19 больницу

Интерфакс - Россиявчера в 11:35

Судом рассмотрено 7 административных исковых заявлений о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке

Вся Уфавчера в 10:49
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Общество

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

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Известия 08:24
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Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
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Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
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Общество

Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия 08:37
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Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

Bimru.ru 09:18
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Политика

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
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Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Общество

Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом

Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
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Общество

Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
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Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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Политика

Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
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Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
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