Происшествия
Российская газетаВ Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Остальных шестерых медиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 18 апреля в Башкортостане зарегистрировано 252 больных, 14 человек выздоровело, 8 скончались.
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с чего всё началось
«Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке», — сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.Телеканал 360°02:27
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Общество
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
Общество
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Российская газета вчера в 22:00
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
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РИА Новости вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
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Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом
Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски
Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
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Инфорос 16 апреля в 08:14
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Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
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Собака.ru вчера в 13:39
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Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
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Газета.Ru 08:50
Здоровье
Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус
Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
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В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
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RT на русском 16 апреля в 22:07