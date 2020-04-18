Происшествия
Вести.RuСемь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин
В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. По сообщению источника в надзорных органах республики, сбежавшие — врачи и медперсонал.
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с чего всё началось
«Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке», — сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.Телеканал 360°02:27
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Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Политика
США расследуют происхождение коронавируса
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Lenta.ru вчера в 20:51
Общество
Врач опроверг миф о пользе бани в борьбе с коронавирусом
Врач напомнил, что баня не является панацеей от всех болезней, так как "парилка не укрепляет иммунитет".
Газета.Ru 04:36
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Хоккей
Хоккейное «Динамо» продлило контракт с форвардом Яшкиным
РБК вчера в 07:44
Экономика
В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей
В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.
Welcometimes.ru вчера в 06:44
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май
В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Происшествия
Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице
Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией.
БрянскToday вчера в 14:33
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК вчера в 01:00
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 16 апреля в 12:42
Происшествия
В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Кабмину поручено составить прогноз числа заболевших коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.
RT на русском 04:57
Здоровье
Медики пожаловались на катастрофическую ситуацию в Покровской больнице
Коллектив Покровской больницы опубликовал открытое письмо к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко, в котором пожаловался на сложившуюся в медицинском заведении катастрофическую ситуацию.
Карповка вчера в 09:59
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру вчера в 07:44
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна вчера в 02:06
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
Gazeta.SPb 05:14
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет.
RT на русском 15 апреля в 05:04
Общество
В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
Общество
В России выявлены еще 4 785 заболевших коронавирусом
В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:33
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за последние стуки выявили 4785 новых случаев заболевания COVID-19 в 79 регионах.
РИА Новости 04:55
Общество
В Свердловской области зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса
В Свердловской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса.
66.ru 03:52
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия вчера в 11:47