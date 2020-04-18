с чего всё началось

В Башкирии из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе сбежали, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, семь человек. По сообщению источника в надзорных органах республики, сбежавшие — врачи и медперсонал.

Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

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Политика США расследуют происхождение коронавируса США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. 199

Экономика В Крыму утверждены дополнительные льготы для предпринимателей В Крыму в первом чтении внесены изменения в Закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма РК вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 459

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Происшествия Стало ясно, как девушка заразилась коронавирусом в брянской больнице Вчера, 16 апреля, на портале медицинских услуг одна из жительниц Брянска разместила сообщение о том, что подхватила коронавирус в горбольнице №1. По ее словам, она лежала в отделении пульмонологии с крапивницей, страдает аллергией. 27

Экономика Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит денежной подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова. 77

Политика Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. 2K

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Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,8K

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 729

Общество Оперштаб Москвы назвал возраст новых пациентов с коронавирусом В Москве за сутки наличие коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено у 1774 человек, около половины из которых — люди в возрасте до 45 лет. 85

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 538