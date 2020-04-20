Энергетика

UfaTime.ruUfaTime.ruВ Башкирии изменились цены на бензин

Аналитики Башкирии изучили изменение цен на бензин за год. Оказалось, что за это время они стали выше. По данным Башстата, с 15 апреля 2019 по 13 апреля 2020 года бензин марки АИ-92 стал дороже на 2,2%. Средняя цена за его литр составила 42,31 рубля.
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Нефть бензину не указ

Российская газетавчера в 13:59

В России подешевел бензин

Lenta.ruвчера в 12:44

В Башкирии за год подскочили цены на бензин

UfacityNews.ru19 апреля в 21:42

«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине

Вечерняя Казань19 апреля в 22:31

В Омске из-за коронавируса упали цены на бензин

Om1.ru19 апреля в 22:00

Бензин в рознице подешевел на 2 копейки

Коммерсантъвчера в 09:00

В Башкирии изменились цены на бензин

UfaTime.ru19 апреля в 21:40
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Комментарии

Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
3,8K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,4K
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
8,9K
Энергетика

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
2
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
8
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
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Экономика

Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций

Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
58
Хоккей

НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко

Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM 01:14
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
1K
Технологии

Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте

Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
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Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой поделилась фотографиями с 13-летней дочерью певицы

Дочь Юлии Началовой 13-летняя Вера Алдонина Стоит отметить, что дочь Юлии Началовой не отказалась от встреч со своим отцом – Евгением Алдониным.
Вокруг ТВ вчера в 04:33
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,6K
Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
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Общество

Жители Владикавказа протестуют против режима самоизоляции

FreeNews-Volga вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Тодоренко расплакалась на ТВ из-за выступления Топалова в образе панды

Телеведущая Регина Тодоренко на шоу "Маска" на одном из федеральных каналов не смогла сдержать слез, когда узнала, что в костюме Панды скрывался Влад Топалов.
VSE42.RU вчера в 03:40
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Футбол

Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях

Матч ТВ вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы с деньгами перед инсультом

Экономика сегодня 19 апреля в 08:40
129
Общество

В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками

Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Газета.Ru вчера в 16:41
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Энергетика

Стоимость нефти марки WTI опустилась до нуля

Стоимость ближайших фьючерсов на нефть WTI рухнула до нуля. Об этом в понедельник вечером свидетельствуют данные биржи ICE.
Парламентская газета вчера в 14:17
13
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
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Культура

Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер вчера в 04:53
11
Происшествия

В Кузбассе вылечились ещё пять пациентов с коронавирусом

Общее количество пациентов с коронавирусом в Кемеровской области составляет 56 человек, из них 11 вылечились и были выписаны, один скончался.
REGNUM 01:24
13
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
84
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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