Энергетика
UfaTime.ruВ Башкирии изменились цены на бензин
Аналитики Башкирии изучили изменение цен на бензин за год. Оказалось, что за это время они стали выше. По данным Башстата, с 15 апреля 2019 по 13 апреля 2020 года бензин марки АИ-92 стал дороже на 2,2%. Средняя цена за его литр составила 42,31 рубля.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казань19 апреля в 22:31
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Комментарии
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 14:19
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс».
RT на русском 01:53
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Антон Силуанов назвал срок истощения ФНБ
Как пишут данные источники, министр финансов Антон Силуанов назвал срок истощения ФНБ (Фонд национального благосостояния), который называют российской «кубышкой» на черный день.
Ёлдаш 19 апреля в 08:48
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Безработным Новосибирской области назначат максимальное пособие
В министерстве труда и социального развития Новосибирской области сообщили, что уволенным после 1 марта и признанным безработными жителям региона, вне зависимости от дохода на предыдущей работе, будет назначаться максимальное пособие на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня.
ЧС-ИНФО 01:33
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости вчера в 12:24
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Энергетика
Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен
Московская биржа приостанавливает торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (известна как WTI — West Texas Intermediate) в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня.
Коммерсантъ вчера в 20:15
Происшествия
Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Футбол
«Пескара» представила новую форму, которую придумал 6-летний болельщик
Форму разработал шестилетний фанат "Пескары" Луиджи Д’Агостино.
Soccer.ru вчера в 13:09
Здоровье
В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус
МордовМедиа вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Футбол
Совет Серии А принял решение доиграть сезон
20 апреля по видеосвязи состоялось заседание совета итальянской Серии А, на котором обсуждалась возможность возобновления чемпионата страны.
ProstoProSport вчера в 23:15
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Скабеева заявила, что россиян нужно запугивать коронавирусом
В эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Скабеева отметила, что чем больше показывают отрицательную статистку по заболеваемости COVID-19, тем больше идет запугивание людей.
ФедералПресс 00:43
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Кино
Том Харди показал финальную битву «Венома» без спецэффектов
Культуромания вчера в 14:27
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета вчера в 17:01
Наука
Объяснена опасность коронавируса для людей с ожирением
Ученые из ОАЭ объяснили, почему у людей с ожирением заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает в тяжелой форме.
Lenta.ru вчера в 13:09
Происшествия
В Липецке грузовик «Вольво» протаранил дерево
В 14:30 в Липецке на улице Жуковского 60-летний водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и врезался в дерево.
Most.tv 01:39
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06