Энергетика
UfaTime.ruВ Башкирии изменились цены на бензин
Аналитики Башкирии изучили изменение цен на бензин за год. Оказалось, что за это время они стали выше. По данным Башстата, с 15 апреля 2019 по 13 апреля 2020 года бензин марки АИ-92 стал дороже на 2,2%. Средняя цена за его литр составила 42,31 рубля.
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В Марий Эл в марте средняя цена 1 л бензина марки АИ-95 составила 44,36 рубля, АИ-92 - 41,20
Волжская правда (г. Волжск)вчера в 16:02
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