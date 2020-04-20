Энергетика

UfaTime.ruUfaTime.ruВ Башкирии изменились цены на бензин

Аналитики Башкирии изучили изменение цен на бензин за год. Оказалось, что за это время они стали выше. По данным Башстата, с 15 апреля 2019 по 13 апреля 2020 года бензин марки АИ-92 стал дороже на 2,2%. Средняя цена за его литр составила 42,31 рубля.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине

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В Омске из-за коронавируса упали цены на бензин

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В Башкирии изменились цены на бензин

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Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

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Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.
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Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
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Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

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Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
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Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
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Общество

«Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ

Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
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В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

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«Газпром нефть» начала производство антисептиков

"Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.
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Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры

Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
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Осетинский врач назвал незаконный митинг «очагом разноса коронавируса»

Мощным очагом распространения коронавирусной инфекции назвал прошедший сегодня по Владикавказе стихийный митинг против режима самоизоляции главный врач республиканской клинической больницы Астан Митциев, 20 апреля его заявление опубликовала пресс-служба главы региона.
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Общество

Голикова предупредила о риске роста заболеваемости в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила о риске роста заболеваемости в регионах России. Об этом сообщает «РИА новости».
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Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

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Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят заполнить резервы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние цены на нефть "очень интересные", и признался, что они позволят "полностью заполнить резервы" Штатов.
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Россия и США заключили контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

Президент России Владимир Путин 20 апреля рассказал о контракте с США на поставку датчиков потока воздуха, используемых в производстве аппаратов ИВЛ.
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Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
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В РПЦ предложили симметрично ответить на снос памятника Коневу в Праге

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В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом

В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом

Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
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В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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