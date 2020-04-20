Энергетика
UfaTime.ruВ Башкирии изменились цены на бензин
Аналитики Башкирии изучили изменение цен на бензин за год. Оказалось, что за это время они стали выше. По данным Башстата, с 15 апреля 2019 по 13 апреля 2020 года бензин марки АИ-92 стал дороже на 2,2%. Средняя цена за его литр составила 42,31 рубля.
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«Хорошо, если не подорожает!»: автомобилисты в Казани даже не мечтают о дешевом бензине
Вечерняя Казаньвчера в 22:31
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Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $ 10 на подписку в Twitch
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Футбол
Чемпионат Фарерских островов стартует 9 мая
Футбольный сезон на Фарерских островах начнется 9 мая.
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Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может перестать закупать нефть у Саудовской Аравии.
Газета.Ru 19:36
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Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
«Левада»: россияне стали немного терпимее относиться к ЛГБТ
Россияне за последние пять лет стали терпимее относиться к представителям сексуальных меньшинств и незащищенным социальным группам: меньше людей считают, что их нужно изолировать от общества или ликвидировать.
Дождь 03:04
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Экономика
«Газпром нефть» начала производство антисептиков
"Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.
Интерфакс 10:01
Кино
Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания 16:39
Здоровье
Осетинский врач назвал незаконный митинг «очагом разноса коронавируса»
Мощным очагом распространения коронавирусной инфекции назвал прошедший сегодня по Владикавказе стихийный митинг против режима самоизоляции главный врач республиканской клинической больницы Астан Митциев, 20 апреля его заявление опубликовала пресс-служба главы региона.
ИА Красная Весна 16:21
Общество
Голикова предупредила о риске роста заболеваемости в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила о риске роста заболеваемости в регионах России. Об этом сообщает «РИА новости».
Мой Брянск 08:05
Энергетика
Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят заполнить резервы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние цены на нефть "очень интересные", и признался, что они позволят "полностью заполнить резервы" Штатов.
РЕН ТВ 18:06
Политика
Россия и США заключили контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Президент России Владимир Путин 20 апреля рассказал о контракте с США на поставку датчиков потока воздуха, используемых в производстве аппаратов ИВЛ.
Профиль 10:01
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Политика
В РПЦ предложили симметрично ответить на снос памятника Коневу в Праге
Митрополит Иларион предложил ответные действия на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.
Телеканал 360° вчера в 09:07
Здоровье
Академик РАН назвал условие для спада пандемии коронавируса
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
RT на русском 17:40
Футбол
Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле
Спорт-Экспресс 17:46
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Здоровье
Кадыров посетил больницу с зараженными коронавирусом
Сегодня Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совместно с главой Парламента ЧР Магомедом Даудовым и министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым в Грозном посетили больницу, оборудованную для лечения пациентов с коронавирусом .
РИА Карачаево-Черкесия 12:34
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41