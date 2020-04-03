Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Bash.News02:04

В Башкирии продлен режим самоизоляции

Башинформ01:07

В Башкирии продлили режим самоизоляции

ГТРК Башкортостан01:20

Радий Хабиров о режиме самоизоляции в Башкирии: «Возможно, мы его демократизируем более-менее»

UfaTime.ru01:17

Власти Башкирии продлевают режим самоизоляции из-за коронавируса

КП - Уфа01:13

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции и на следующую неделю

Уфа1.ру01:11

«Режим самоизоляции по мере необходимости демократизируем» – Радий Хабиров допустил изменение режима полного карантина в Башкирии

UfacityNews.ru01:23
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01 апреля в 01:52
Политика

Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 18:26
Энергетика

Цены на нефть «скорректировались» после резкого скачка накануне

Видно, как накануне произошёл резкий скачок цен на нефть (около 40%), а затем началась, как говорят экономисты, коррекция.
Военное обозрение 01:03
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости вчера в 11:25
Общество

Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье

Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Газета.Ru 00:44
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Политика

Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

Польская делегация не поедет в Смоленск 10 апреля, в годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, заявил в эфире Польского телевидения глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.
РИА Новости 02:01
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва вчера в 12:33
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля

Режим самоизоляции в регионе продлевается до 19 апреля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге.
Московский Комсомолец 01:59
Экономика

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года.
Коммерсантъ 00:32
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Экономика

Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель

Общие потери экономики от пяти нерабочих недель по консервативной оценке составят 2–2,5% ВВП, считает Табах.
РБК вчера в 15:14
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров и поставщиков в регионах на фоне режима повышенной готовности и ограничений из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:30
Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Игры

Авторы Apex Legends сделают режим дуэтов постоянным и проведут событие в честь Bloodhound

В честь события «Старые обычаи» разработчики опубликовали одноимённый короткометражный мультфильм.
CyberSport.ru 00:13
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня вчера в 04:50
Происшествия

В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный поджигатель домов

Российская газета 00:06
Наука

В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
REGNUM вчера в 21:04
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Lenta.ru 01:37
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 06:08
Общество

В «ВымпелКоме» сменился гендиректор

В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне.
РБК 01:46
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 11:41
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