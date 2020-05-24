В криповой (устрашающей – неологизм, прим.ред.) обстановке провели изоляцию две медсестры временного провизорского отделения больницы села Архангельское после контакта с 65-летней пациенткой, у которой 14 мая подтвердился коронавирус.

с чего всё началось

Информация об "иных нарушениях законодательства" появилась в местных СМИ и получила широкий резонанс. Речь шла о том, что двух медсестер, которые непосредственно контактировали с 65-летней пациенткой, у которой выявлена новая коронавирусная инфекция, заперли в морге.

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