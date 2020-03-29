Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние. Чтобы избежать опасности распространения вируса, в Уфе провели дезинфекцию улиц, остановок и тротуаров, игровых и спортивных площадок, подземных и надземных пешеходных переходов.

В Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом

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Путешествия В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.

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