Коронавирус
Российская газетаВ Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом
Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние. Чтобы избежать опасности распространения вируса, в Уфе провели дезинфекцию улиц, остановок и тротуаров, игровых и спортивных площадок, подземных и надземных пешеходных переходов.
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Общество
Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Здоровье
Нарушителей карантина на Сахалине выявят при помощи камер
Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» будут выявлять жителей Сахалина, нарушающих карантин по коронавирусу нового типа, 29 марта сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Общество
Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
Общество
Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам
Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Экономика
В МВФ объявили о рецессии мировой экономики
Об угрозе масштабной рецессии мировой экономики в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19 глава МВФ Кристалина Георгиева предупреждала 24 марта.
Общество
В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса
Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
Политика
В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ
Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Путешествия
В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов
Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян
"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Космос
NASA представила уникальные фотографии Марса
Изначально фотография была сделана в середине 2007 года камерой HiRISE, и показывала 3 разных вида местности: извилистые хребты, кратеры и равнины.
Политика
Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев
Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Здоровье
Два жителя Киева вылечились от коронавируса
Два жителя Киева излечились от коронавирусной инфекции, их уже выписали из больницы, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.