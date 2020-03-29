Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Башкирии нашли еще одного зараженного коронавирусом

Всего в Башкирии под подозрением на коронавирус находятся 97 человек. 16 из них - несовершеннолетние. Чтобы избежать опасности распространения вируса, в Уфе провели дезинфекцию улиц, остановок и тротуаров, игровых и спортивных площадок, подземных и надземных пешеходных переходов.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Сегодня подтверждён пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfaTime.ru05:10

В Минздраве Башкирии рассказали о новом случае инфицирования коронавирусом в регионе

Башинформ05:15

Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии

КП - Уфа05:13

Пятым заболевшим коронавирусом в Башкирии стал студент из Франции

ProUfu.ru05:07

Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfacityNews.ru05:30

Пятым заболевшим COVID-19 в Башкирии стал студент

РБК Уфа05:16

Стали известны подробности о пятом жителе Башкирии, зараженном коронавирусом

МедиаКорСеть05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение самоизоляции жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19, которые лечатся дома.
RT на русском 04:15
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

Нарушителей карантина на Сахалине выявят при помощи камер

Камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город» будут выявлять жителей Сахалина, нарушающих карантин по коронавирусу нового типа, 29 марта сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
Красная весна 04:30
Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 29 марта 2020, 12:53 — REGNUM За минувшие сутки новые заражения коронавирусом зафиксировали в 26 регионах России.
REGNUM 05:53
Общество

Собянин рассказал о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число обращений на горячую линию по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 достигает 1 млн в сутки.
RT на русском 02:08
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

Глава Минздрава назвал альтернативу нетканым медицинским маскам

Защитить от коронавирусной инфекции могут четырехслойные марлевые маски. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК вчера в 12:07
Футбол

Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Чемпионат вчера в 13:11
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Экономика

В МВФ объявили о рецессии мировой экономики

Об угрозе масштабной рецессии мировой экономики в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19 глава МВФ Кристалина Георгиева предупреждала 24 марта.
Известия 27 марта в 13:26
Общество

В Крыму решили завести уголовное дело на носителя коронавируса

Глава РК Сергей Аксенов попросил глав МВД и прокуратуры РК возбудить уголовное дело против нарушителя режима самоизоляции, который заразил медика.
Российская газета 05:36
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Политика

В Кремле считают, что рано говорить о продлении нерабочих дней в РФ

Представитель Кремля отметил, что выходные не наступили, и судить пока рано.
Российская газета 27 марта в 07:14
Общество

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1014 случаев коронавируса.
Интерфакс 04:29
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС 01:20
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Путешествия

В Сочи из гостиниц и отелей начали выселять туристов

Сочи, Краснодарский край, 28 марта 2020, 21:00 — REGNUM Из гостиниц и санаториев Сочи начинают выселять постояльцев в связи с приостановкой бронирования и заселения в места размещения на курортах Краснодарского края.
REGNUM вчера в 14:00
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 26 марта в 08:06
Общество

Фигуристка Александра Трусова эвакуирована из Египта

Вести.Ru 05:34
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

Грузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян

"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
Газета.Ru 02:16
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Космос

NASA представила уникальные фотографии Марса

Изначально фотография была сделана в середине 2007 года камерой HiRISE, и показывала 3 разных вида местности: извилистые хребты, кратеры и равнины.
OAnews 25 марта в 22:00
Политика

Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев

Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Известия 05:05
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Здоровье

Два жителя Киева вылечились от коронавируса

Два жителя Киева излечились от коронавирусной инфекции, их уже выписали из больницы, об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 06:06
ещё по теме
Главное