Коронавирус

UfacityNews.ruUfacityNews.ruОфициально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин. Заболевший привёз вирус в Башкирию – накануне он побывал во Франции, сообщает UfaTime.ru. Заражённого госпитализировали, он находится в инфекционной больнице.
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Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfacityNews.ru05:30

Сегодня подтверждён пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии

UfaTime.ru05:10

В Минздраве Башкирии рассказали о новом случае инфицирования коронавирусом в регионе

Башинформ05:15

Стала известна личность пятого зараженного коронавирусом в Башкирии

КП - Уфа05:13

Пятым заболевшим COVID-19 в Башкирии стал студент

РБК Уфа05:16

Пятым заболевшим коронавирусом в Башкирии стал студент из Франции

ProUfu.ru05:07

Стали известны подробности о пятом жителе Башкирии, зараженном коронавирусом

МедиаКорСеть05:13
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Кино

Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети

Народные новости 02:52
Происшествия

Под Ярославлем госпитализировали москвича с подозрением на коронавирус

Житель Москвы, приехавший с семьей отдыхать в Переславль-Залесский Ярославской области, госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщило правительство региона.
РИА Новости 07:06
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Народные новости 05:42
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Еще в 2015 году в китайском Ухане в вирусологической лаборатории ученые создали коронавирус.
Вечерний курьер 26 марта в 05:24
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

В Минздраве озвучили реальные сроки завершения эпидемии коронавиурса в России.
Evo-rus.com вчера в 11:14
Политика

Песков рассказал о телефоне, на который снимали Путина в Коммунарке

Телефон для съемки визита российского президента Владимира Путина в медучреждение в Коммунарке был найден в срочном порядке для того, чтобы была возможность увидеть, чем занимается глава государства во время этого посещения.
РЕН ТВ 07:07
Происшествия

В Алтайский край из Таиланда вернулись 500 отдохнувших граждан

REGNUM вчера в 00:10
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов

RT на русском 07:30
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Общество

Bloomberg: власти Москвы всерьез рассматривают закрытие города

Агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что власти Москвы «всерьез рассматривают» вариант закрытия города из-за распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Происшествия

Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы

Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.
Взгляд-инфо 06:35
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня 05:00
Кино

Студия Metro-Goldwyn-Mayer экранизирует книгу Энди Вейера

Претендентом на главную роль в фильме выступает Райан Гослинг, уже игравший астронавта в фильме "Человек на Луне".
RuNews24.ru 02:39
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Общество

В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
RT на русском 06:27
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Политика

МИД РФ сообщил о приостановке инспекций в рамках ДНСВ

Решение временно приостановить обоюдные инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принято по согласованию сторон.
Вести.Ru 06:13
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Игры

Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Игромания.ру вчера в 04:42
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