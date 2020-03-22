Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Опубликованы фотографии с места перестрелки силовиков и боевика в Уфе

UfacityNews.ru07:04

В Уфе сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста с бомбой

КП - Уфа04:13

Уголовное дело возбудили в Башкирии по итогам операции по ликвидации боевика

ТАСС06:31

Стали известны подробности вчерашней операции по ликвидации боевика в Уфе

UfaTime.ru04:11

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Интерфакс03:51

НАК сообщил о нейтрализации в Уфе преступника, планировавшего теракт

РЕН ТВ03:45

НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика в Уфе

РИА Новости06:05
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Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
РИА Новости 10:40
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru 09:31
Здоровье

Да сдалась вам эта гречка: 5 круп, которые стоит купить вместо нее

В конце концов, как выяснилось, страсть к гречке — это не больше, чем историческое наследие.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Газета.Ru 09:54
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 20 марта в 08:28
Футбол

Русская жена Зе Луиша показала, как футболист моет полы на карантине

Евро-футбол.ру 10:19
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Общество

Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России

Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
РИА Новости 09:45
Футбол

Чемпионат России по футболу возобновится не раньше 24 апреля

Ранее во вторник стало известно, что чемпионат России по футболу будет приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
МК-Спорт 06:35
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
ProstoProSport 08:18
Армия и оружие

Три самолета ВКС России с военными вирусологами вылетели в Италию

Москва, 22 марта 2020, 17:04 — REGNUM В Италию вылетели три самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России с медицинским оборудованием и бригадами российских специалистов для оказания стране помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 10:04
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 09:34
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 20 марта в 14:08
Игры

Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx

ЭндлессГеймОвер 20 марта в 04:22
Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Общество

Меркель застали за покупкой вина и туалетной бумаги

Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.
Вести.Ru 09:34
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК 20 марта в 12:43
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Культура

Девочка из России вышла в финал конкурса талантов в Финляндии

Девятилетняя россиянка Вероника Истомина вышла в финал конкурса талантов Talent Suomi центрального финского телеканала MTV3, где привлекла внимание жюри, вызвала восторг зрителей и журналистов всей страны.
РИА Новости 10:43
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Армия и оружие

ВМС США не смогли отследить российскую подлодку проекта «Борей»

У ВМС США не было физической возможности отследить передвижение российской подлодки проекта «Борей», которая бесшумно прошла у американского континента.
Актуальные Новости 19 марта в 10:10
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