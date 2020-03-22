Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь, уточнили в НАК.
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с чего всё началось

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости03:44

Подробнее о событии

НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика в Уфе

РИА Новости06:05

Вчерашняя перестрелка в Уфе оказалась задержанием боевика, готовившего теракт

UfacityNews.ru04:20

НАК сообщил о нейтрализации в Уфе преступника, планировавшего теракт

РЕН ТВ03:45

В Башкирии ликвидировали боевика, готовившего теракт

ProUfu.ru04:03

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Интерфакс03:51

В Уфе сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста с бомбой

КП - Уфа04:13

Появилось видео с места ликвидации боевика в Башкирии

ТАСС04:22
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Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 20 марта в 15:13
Здоровье

На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса

Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 05:44
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Политика

Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске

Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Эхо Москвы вчера в 04:55
Общество

Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Известия 02:33
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
ТАСС 04:12
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия 01:05
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Здоровье

Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет

Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Российская газета 03:16
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на ТВ»

Дни24 04:13
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Происшествия

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:42
Спорт

Губерниев считает, что Олимпиады в Токио не будет

Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиада 2020 года в Токио будет отменена.
МК-Спорт 05:54
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
Общество

В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Интерфакс 04:15
Культура

Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Online47.ru вчера в 08:56
Общество

The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ

Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
News.ru 02:58
Общество

Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении

Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
РИА Новости 05:44
Футбол

Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»

Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Матч ТВ 03:18
Музыка

Из-за коронавируса российские музыканты массово дают онлайн-концерты

Пока россияне находятся на карантине, многие мероприятия переместились в интернет: некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатную подписку, музеи проводят виртуальные экскурсии, а театральные актеры и музыканты выступают перед зрителями через трансляции в соцсетях.
Газета.Ru 05:31
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM вчера в 06:41
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Футбол

Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус

Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 06:10
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