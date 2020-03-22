Происшествия
РИА НовостиВ Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь, уточнили в НАК.
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с чего всё началось
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.РИА Новости03:44
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Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Здоровье
На Сахалине усилены карантинные меры из-за коронавируса
Власти Сахалина сообщили об усилении карантинных мер из-за потенциальных новых случаев коронавирусной инфекции.
Армия и оружие
Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию
Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве
Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания
В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта.
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
Здоровье
Главный терапевт рассказала, какие витамины поддержат иммунитет
Подтвержденных исследованиями сведений, что прием витаминов влияет на смертность при распространении инфекций, в рамках доказательной медицины нет, считает главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Происшествия
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове локализован
Пожар на заводе в подмосковном Дмитрове (Московская область) полностью локализован. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Спорт
Губерниев считает, что Олимпиады в Токио не будет
Российский комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что из-за эпидемии коронавируса Олимпиада 2020 года в Токио будет отменена.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Общество
В детсадах Ставрополья отменили карантин по просьбам родителей
Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что в целях недопущения распространения коронавируса, с понедельника и до 12 апреля детские сады региона будут закрыты на карантин.
Культура
Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции
В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Общество
The Moscow Times: богатые россияне покупают домой аппараты ИВЛ
Как писал NEWS.ru ранее, главный врач столичной больницы № 40, куда свозят людей с подозрением на коронавирус, рассказал, что для лечения пациентов пока не требуется искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ).
Общество
Во Франции одобрили законопроект о чрезвычайном санитарном положении
Нацсобрание Франции в ночь на воскресенье одобрило проект закона о введении чрезвычайного санитарного положения на два месяца из-за эпидемии коронавируса, сообщает газета Parisien.
Футбол
Умяров и Глушенков провели тренировку с «Чертаново»
Футболист «Спартака» Наиль Умяров и игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков потренировались на стадионе «Чертаново».
Музыка
Из-за коронавируса российские музыканты массово дают онлайн-концерты
Пока россияне находятся на карантине, многие мероприятия переместились в интернет: некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатную подписку, музеи проводят виртуальные экскурсии, а театральные актеры и музыканты выступают перед зрителями через трансляции в соцсетях.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков
Политика
Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса
Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
Политика
Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу
"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус
Люксембургского полузащитника футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилля доставили в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.