Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь, уточнили в НАК.
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с чего всё началось

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости03:44

Подробнее о событии

Вчерашняя перестрелка в Уфе оказалась задержанием боевика, готовившего теракт

UfacityNews.ru04:20

В Уфе сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного террориста с бомбой

КП - Уфа04:13

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

РИА Новости03:44

В Башкирии ликвидировали боевика, готовившего теракт

ProUfu.ru04:03

В Башкортостане ликвидировали готовившего теракт боевика

Интерфакс03:51

Стали известны подробности вчерашней операции по ликвидации боевика в Уфе

UfaTime.ru04:11

Появилось видео с места ликвидации боевика в Башкирии

ТАСС04:22
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Происшествия

Против магаданского СМИ возбуждено дело за фейк о коронавирусе

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении интернет-издания "Говорит Магадан" за распространение фейковой информации о коронавирусе нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Магаданской области.
Газета.Ru 03:18
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Авто

Экономический кризис повысит спрос россиян на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей и отечественного автопрома.
Автоновости дня 04:20
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru 20 марта в 09:56
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Финансы

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

Сегодняшним решением Банк России фактически прервал цикл снижения ключевой ставки: с июня 2019 года по февраль 2020 года регулятор понизил ставку в общей сложности на 1,75 процентного пункта.
Российская газета 20 марта в 06:41
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Экономика

NYT указала на готовность России к экономическому кризису

Россия приспособилась переживать кризисы с того времени, когда шесть лет назад санкции Соединенных Штатов и Европейского союза запретили западным банкам выдавать кредиты российским компаниям, что привело к истощению финансирования нефтяной и банковской отраслей страны, пишет американское издание The New York Times.
Газета.Ru вчера в 02:29
Здоровье

Всех врачей и медсестер России зарегистрируют в единой базе

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций (как государственных, так и частных) зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ).
Российская газета вчера в 09:43
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
REGNUM 01:29
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

Воронежские чиновники отобрали у больных детей путевки и отдали своим

Из девяти путевок в санаторий Ялты, выделенных Воробьевскому управлению соцзащиты в 2019 году, четыре вне очереди получили дети сотрудников.
Блокнот Воронеж вчера в 13:10
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом диагностирован в Республике Крым

В Республике Крым диагностирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава субъекта федерации Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь вчера в 10:29
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Происшествия

В НАО разбился частный вертолет

Коммерсантъ вчера в 12:17
Общество

«Почта России» прекратила сообщение с 15 странами

"Почта России" приостановила сообщение с 15 странами, где прекратилась обработка международной почты из-за пандемии.
Вести.Ru вчера в 15:30
Футбол

Легенда футбола Роналдиньо отпраздновал 40-летие в тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, экс-полузащитник испанской "Барселоны", итальянского "Милана" и французского "Пари Сен-Жермен" Роналдиньо в субботу, 21 марта, отпраздновал свой 40-й день рождения.
Вести.Ru 03:25
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск 20 марта в 05:07
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения COVID-19 и гриппа

Как отмечают авторы работы, вспышка сезонного гриппа, как правило, ограничивается более теплыми погодными условиями.
РИА Новости 04:06
Общество

Метеорологическая весна придет в Москву на две недели раньше срока

Атмосферное давление аномально высокое - 760 мм рт ст. "Столбики термометров в темное время суток будут колебаться около 0 градусов, в разгар дня воздух к выходным станет прогреваться до комфортных 10-15 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше положенного и на две недели опережает климатический календарь", - сообщили синоптики, пишет агентство "Москва".
Вестник Кавказа 01:08
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 20 марта в 06:31
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