Экономика

Общественная электронная газетаОбщественная электронная газетаВ Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене

В Башкирии молодые ученые, медики и некоторые другие категории граждан смогут купить жилье по льготной цене. Им предоставят квартиры в аренду с правом выкупа в течение 15 лет. Сегодня вступили в силу поправки в закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».
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Новые законы снизили цену капремонта, жилья и налоги

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В Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене

Общественная электронная газета02:24

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Российская газетавчера в 22:00
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