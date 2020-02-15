В Башкирии молодые ученые, медики и некоторые другие категории граждан смогут купить жилье по льготной цене. Им предоставят квартиры в аренду с правом выкупа в течение 15 лет. Сегодня вступили в силу поправки в закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».

В Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене

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