Экономика
Общественная электронная газетаВ Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене
В Башкирии молодые ученые, медики и некоторые другие категории граждан смогут купить жилье по льготной цене. Им предоставят квартиры в аренду с правом выкупа в течение 15 лет. Сегодня вступили в силу поправки в закон «О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан».
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В Башкирии некоторые граждане смогут купить жилье по льготной цене
Общественная электронная газета02:24
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