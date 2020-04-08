Происшествия
Business FM УфаВ Башкирии обнаружили еще 4 инфицированных коронавирусом
Где именно выявили заболевших, пока не уточняется. Отметим, также из больницы выписали еще одного человека – теперь выздоровевших в республике шестеро. Напомним, на подозрении сейчас находятся более 1000 врачей и пациентов РКБ им. Куватова.
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Общество
«Проект» рассказал о резиденции Дмитрия Медведева на острове в Астраханской области
Общество
Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета»
Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Происшествия
У семи жителей Калужской области подтвержден коронавирус
Еще у одного жителя Калужской области подтвержден коронавирус.
Энергетика
Аналитик оценил «радикальный вариант» ОПЕК по сокращению добычи нефти
Один из вариантов стабилизации нефтяного рынка, подготовленный ОПЕК к заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, предполагает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Политика
Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
Общество
В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Происшествия
В Воронежской области пять человек погибли в ДТП
Представители ГУ МВД Воронежской области рассказали об аварии, произошедшей во вторник, 7 апреля.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Здоровье
На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу
Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Общество
Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса
Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19
Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
Общество
Около 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Около 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск, несмотря на то, что Минтруд назвал эти действия незаконными.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Экономика
Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет
Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева раскрыла причину развода с Григорием Калининым
Напомним, Ирина Горбачева пережила психологический кризис после развода с мужем.
Общество
Сбербанк временно отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков
Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков на период карантина из-за коронавируса COVID-19 до 1 мая.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.