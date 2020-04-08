Где именно выявили заболевших, пока не уточняется. Отметим, также из больницы выписали еще одного человека – теперь выздоровевших в республике шестеро. Напомним, на подозрении сейчас находятся более 1000 врачей и пациентов РКБ им. Куватова.

В Башкирии обнаружили еще 4 инфицированных коронавирусом

Общество Тульскую область включили в рейтинг регионов «вирусного суверенитета» Тульская область вошла в рейтинг с "низким" индексом "вирусного суверенитета": в регион введен режим повышенной готовности, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен до 19 апреля.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Энергетика Аналитик оценил «радикальный вариант» ОПЕК по сокращению добычи нефти Один из вариантов стабилизации нефтяного рынка, подготовленный ОПЕК к заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, предполагает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Политика Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда» Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".

Общество Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.