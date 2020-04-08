Происшествия

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Башкирии обнаружили еще 4 инфицированных коронавирусом

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Где именно выявили заболевших, пока не уточняется. Отметим, также из больницы выписали еще одного человека – теперь выздоровевших в республике шестеро. Напомним, на подозрении сейчас находятся более 1000 врачей и пациентов РКБ им. Куватова.
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В Башкирии обнаружили еще 4 инфицированных коронавирусом

Business FM Уфа03:12

В Башкирии COVID-19 обнаружили ещё у четверых человек

UfaTime.ru02:30
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Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
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