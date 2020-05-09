Общество

Business FM УфаBusiness FM УфаВ Башкирии самолёты «изобразили» французский флаг

Во время воздушного парада в республике зрителям показалось, что самолёты с помощью цветных полос изобразили французский флаг. Однако как пояснили в пресс-службе Главы республики, это не было ошибкой: пилоты готовились выполнить элемент «перекрестный роспуск на пересекающихся курсах».
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с чего всё началось

В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе «изобразили» французский флаг

Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.
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Власти Башкирии объяснили, почему в День Победы в небе появился триколор Франции

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В Башкирии пилотов заподозрили в том, что они перепутали цвета флага России

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Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

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Власти Башкирии объяснили ошибку во флаге России в небе над Уфой

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В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе «изобразили» французский флаг

РИА Новости07:43

Над Уфой в День Победы самолеты изобразили французский триколор: власти Башкирии объяснили, в чем дело

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

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Общество

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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

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