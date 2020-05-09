Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.

с чего всё началось

В субботу портал ufa1.ru разместил фотографию из блога главы Башкирии Радия Хабирова, на которой запечатлены самолеты, выпускающие цветной дым в порядке - синий, белый, красный. Издание в публикации отметило, что 9 мая в небе над Уфой пилотажная группа изобразила французский флаг, а не российский.

В Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде в Уфе

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